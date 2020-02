Fusillades vers Francfort: au moins 8 morts

Au moins huit personnes ont été tuées mercredi soir dans deux fusillades à Hanau, près de Francfort, a indiqué un porte-parole de la police. Le ou les auteurs de ces fusillades, qui auraient visé des bars à chicha selon des médias locaux, sont en fuite, a ajouté la police, qui a «lancé une chasse à l'homme à grande échelle».

Un important dispositif policier a été déployé dans cette ville, située à une vingtaine de kilomètres de Francfort (Hesse), ont indiqué les autorités dans un communiqué.

Une première fusillade aurait visé un bar à chicha au coeur de cette ville d'environ 90'000 habitants. Selon la police, au moins une personne a été grièvement blessée sur ce premier site vers 22H00. Des témoins, cités par des médias locaux, ont rapporté avoir entendu une dizaine de coups de feu.

Le ou les auteurs auraient ensuite quitté en voiture ce premier site en direction de la Kurt-Schumacher Platz, dans le quartier de Kesselstadt, selon la police. Une seconde fusillade s'est alors produite, qui a fait «au moins cinq blessés graves» d'après le bilan initial des autorités. Selon les médias locaux, trois personnes ont été tuées devant le premier bar à chicha et cinq devant le deuxième.

Groupuscule d'extrême droite

L'Allemagne a été ciblée ces dernières années par plusieurs attaques djihadistes , dont une avait fait 12 victimes dans le coeur de Berlin en décembre 2016. Mais c'est la menace d'un terrorisme d'extrême droite qui inquiète le plus les autorités allemandes, depuis notamment le meurtre d'un élu allemand pro-migrants, membre du parti de la chancelière Angela Merkel, en juin dernier.

Vendredi, 12 membres d'un groupuscule d'extrême droite ont été arrêtés dans le cadre d'une vaste enquête antiterroriste. Ils sont soupçonnés d'avoir planifié des attaques de grande ampleur contre des mosquées sur le modèle de Christchurch. Ils ont été placés en détention.

En octobre, un extrémiste de droite négationniste avait tenté de commettre un attentat dans une synagogue de Halle, un massacre n'étant évité que de justesse. Faute de pouvoir pénétrer dans l'édifice religieux dans lequel les fidèles s'étaient barricadés, il avait abattu une passante et le client d'un restaurant de kébabs, diffusant en direct sur internet ses forfaits. Son procès est attendu prochainement.

A Dresde, dans l'ex-RDA, huit néonazis sont également jugés depuis près de cinq mois pour avoir planifié des attentats contre des étrangers et des responsables politiques.

UPDATE: German media reports say the shooting incidents happened in two separate shisha bars in Hanau city, 20 kilometres east of Frankfurt pic.twitter.com/tr5DT8Vb7W