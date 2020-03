Deux plaisanciers décédés, deux disparus

Les corps de deux plaisanciers dont le bateau avait été signalé comme disparu ont été retrouvés mardi soir dans la baie du Mont-Saint-Michel, et les recherches se poursuivent pour retrouver deux autres passagers, a indiqué à l'AFP la préfecture maritime de l'Atlantique.

«La disparition inquiétante d'un bateau de plaisance avec à son bord quatre passagers dans la Baie du Mont-Saint-Michel a été signalée mardi aux alentours de 15h20 au Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) Corsen, un premier corps a été retrouvé à 20h30, un second à 21 heures et les recherches se poursuivent une partie de la nuit», a déclaré la Préfecture maritime de l'Atlantique (Prémar).

Un hélicoptère Dragon 50 de la sécurité civile, un hélicoptère Caïman de la marine nationale, la vedette Trieux de la gendarmerie maritime, ainsi que sept embarcations de la SNSM ont été engagés pour retrouver les disparus, qui naviguaient à bord d'un navire de 5 à 6 mètres de long.

On ignore encore l'identité des passagers et les circonstances du drame. Une enquête a été confiée à la gendarmerie d'Ille-et-Vilaine. (afp/nxp)