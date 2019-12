Édouard Philippe défie les syndicats modérés

Au septième jour des grèves lancées en France jeudi dernier contre la réforme des retraites, c’était au tour du gouvernement d’abattre ses cartes, au lendemain d’une journée de mobilisation au succès mitigé: mardi, les manifestants étaient 339'000 selon la police, 885'000 selon les syndicalistes. La semaine dernière, ils étaient entre 806'000 (chiffres police) et 1,5 million (décompte de la CGT).

Le premier ministre s’est exprimé mercredi de manière solennelle devant le Conseil économique, social et environnemental, haut lieu très symbolique de la concertation entre les partenaires sociaux patronaux et syndicaux. Une longue allocution de trois quarts d’heure, où chaque mot comptait et dont le but était de fixer les points litigieux de la réforme. Mais si l’intention d’Édouard Philippe était de désamorcer la crise, pas sûr qu’il y soit parvenu.

«Le temps du régime universel est venu, celui des régimes spéciaux est fini!» Le premier ministre n’a pas laissé planer d’ambiguïté sur sa volonté de sortir des 42 régimes spéciaux actuels qui sont devenus un handicap en termes de mobilité professionnelle et qui, pour les salariés qui passent d’un statut à l’autre, rendent le calcul de leurs droits très opaque.

La réforme entrera en vigueur en 2022 pour tous les jeunes qui entrent sur le marché du travail; pour les autres, elle ne s’appliquera qu’à partir de 2025. Toutes les personnes alors âgées de plus de 50 ans, donc nées avant 1975, ne sont pas concernées et resteront dans l’ancien système. Quant aux employés soumis à un régime spécial, leurs droits seront garantis jusqu’en 2025, et l’adaptation se fera ensuite de manière «très progressive».

Travailler jusqu'à 64 ans

L’âge de retraite reste fixé à 62 ans, mais d’ici à 2027, Édouard Philippe veut introduire un «âge d’équilibre» à 64 ans «qui incitera les Français à travailler plus longtemps»: si on prend sa retraite avant il y aura décote, si on la prend après, bonus. Cette mesure est politiquement la plus délicate. Car si elle ravit le patronat – «Ça nous paraît le bon système pour rétablir l’équilibre», a réagi le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux – elle est inacceptable pour le premier syndicat du pays, la CFDT, qui jusqu’à présent avait fait le choix de ne pas combattre la réforme, et même d’en soutenir le principe. «Il y avait une ligne rouge, et cette ligne rouge est franchie», a réagi d’un ton glacial Laurent Berger, annonçant que la CFDT déciderait «des actions dans les jours à venir».

Son collègue Laurent Escure, de l’UNSA, un autre syndicat réformiste qui contrairement à la CGT ou à FO n’exige pas un retrait pur et simple du projet, voit également dans l’âge pivot de 64 ans une ligne rouge: «Là, on ne lâchera pas», avertit-il, tout en se félicitant des garanties obtenues sur d’autres points.

Car dans son allocution, le premier ministre n’a cessé de souligner le rôle que joueraient les partenaires sociaux dans la gouvernance du système. Entre caresses conciliatrices et rigidité sur les principes, il fait le pari d’un passage en force, malgré les grèves qui vont se poursuivre et n’ont pas fini de pourrir la vie des Français, notamment des Parisiens, privés de métro.