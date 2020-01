Édouard Philippe tend la main à la CFDT

Toute la France n’est pas bloquée. Loin de là. Au 35e jour de la grève des transports (un record depuis plus de trois décennies), seules Paris et sa banlieue sont véritablement affectées. Ailleurs dans le pays, on vit à peu près normalement. Certes il y a moins de trains, mais les horaires de la SNCF sont stabilisés, fiables, les déplacements peuvent se prévoir plusieurs jours à l’avance et la situation s’améliore lentement au fil du temps.

En Île-de-France, en revanche, la grève de la RATP continue de frapper durement les habitants de la capitale et plus encore ceux de la banlieue. Les perturbations touchent la quasi-totalité des lignes de métro et RER, qui circulent de façon très limitée et uniquement aux heures de pointe, ce qui rend les déplacements épuisants, à moins d’être marcheur impénitent, vélocipédiste passionné, ou de disposer d’un budget taxi infiniment extensible…

En apparence, rien n’a changé

C’est dans ce contexte où la majorité des Français vivent les grèves par procuration que s’est ouverte mardi la reprise des négociations entre le gouvernement et les organisations syndicales. En apparence, rien n’a changé depuis les dernières rencontres d’avant Noël. Les grévistes continuent d’exiger purement et simplement le retrait du projet de réforme des retraites, et le gouvernement affirme sa détermination à aller jusqu’au bout, avec désormais un calendrier établi: présentation en Conseil des ministres le 24 janvier, début des débats le 17 février à l’Assemblée nationale et votes finaux avant l’été.

Ce calendrier sera tenu, c’est une certitude, à moins d’une mobilisation extraordinaire lors des manifestations de ce jeudi puis de samedi, hypothèse peu vraisemblable. Mais en réalité, derrière ces positions figées qui alimentent l’impression d’un conflit sans issue, le gouvernement donne pour la première fois les signes d’une volonté de tendre la main aux syndicats réformistes.

Appel inhabituel

Il est vrai que dans son allocution du 31 décembre, le président Emmanuel Macron, tout en défendant avec fermeté sa réforme, avait lancé un appel inhabituel: «Avec les organisations syndicales et patronales qui le veulent, j’attends du gouvernement d’Édouard Philippe qu’il trouve la voie d’un compromis rapide.»

Compromis. Le mot est rare dans la bouche présidentielle, et s’il ne lâchait pas de nom, il était clair que le premier syndicat du pays, la CFDT, était visé. Son dirigeant, Laurent Berger, a su saisir la balle au bond. Dans une interview accordée dimanche soir sur France 2, il exigeait le retrait de l’âge pivot à 64 ans tout en proposant «une conférence de financement des retraites qui, jusqu’à fin juillet, travaille à des propositions sur l’équilibre du régime à moyen et long terme».

Nouvelle réunion vendredi

En d’autres termes, on sépare les deux dossiers, avec d’abord la réforme systémique qui remplace les régimes de retraite spéciaux par un système universel à points, et ensuite la réforme paramétrique pour régler la question du financement en jouant sur l’âge de la retraite ou sur les taux de cotisation. Comme par enchantement, cette idée d’une «conférence du financement» était saluée le lendemain comme une «bonne idée» et ce mardi matin, le premier ministre Édouard Philippe la reprenait à son compte en proposant aux partenaires sociaux une réunion, vendredi, pour en définir «le contenu, le mandat et le calendrier».

La solution n’est pas encore trouvée, car l’organisation patronale du Medef soutenait le projet gouvernemental de pousser à travailler jusqu’à 64 ans et il s’oppose farouchement à toute augmentation des taux de cotisation, déjà élevés en France. Toutefois, si le gouvernement parvenait à convaincre les partenaires sociaux, il trouverait une sortie élégante à la crise.