«Est-ce que l’humanité survivra à la crise climatique?»

On l’appelle l’Al Gore australien. Tim Flannery a été un des premiers à alerter sur les changements climatiques. Son livre, «Les faiseurs de pluie», publié en 2007, a été traduit dans une vingtaine de langues. Le professeur de l’Université de Melbourne était de passage à l’Institut de hautes études internationales et du développement à Genève. Rencontre.

Votre pays subit actuellement les pires feux de forêts de son histoire. Que ressentez-vous ?

Il s’y passe des choses terribles. L’Australie connaît une sécheresse sans précédent. Les koalas, déjà menacés, disparaissent en raison des incendies (un millier d’entre eux sont morts depuis deux mois, l’espèce est «fonctionnellement éteinte», donc plus capable de se reproduire, ndlr). La Grande Barrière de corail meurt. Les fermiers sont ruinés. Le changement climatique nous touche nous, Australiens, de plein fouet. Je suis dévasté.

Cela fait plus de vingt ans que vous appelez à l’action contre le réchauffement climatique. Avons-nous échoué ?

Oui, nous avons échoué. C’est terrible à dire et les jeunes d’aujourd’hui le savent. Nous sommes très proches du point de non-retour, mais nous pouvons encore agir. Il doit sortir quelque chose de concret de la COP de Madrid, sinon ce serait une énorme trahison.

Vous en appelez à un leadership global.

Absolument. Nous avons toujours eu par le passé des grands leaders qui se sont engagés pour le climat, comme Al Gore, Barak Obama ou Margaret Thatcher. Aujourd’hui, la Chine, l’Inde et les Etats-Unis doivent montrer la voie et travailler ensemble.

Vous citez trois solutions pour réduire le réchauffement climatique.

D’abord, il faut réduire drastiquement les gaz à effet de serre, comme nous nous sommes engagés à la faire avec les accords de Paris. Ensuite, il faut investir dans les technologies qui permettent de capturer le carbone à large échelle. Je pense notamment à la culture d’algues dans les océans. Enfin, même si j’ai été jusqu’à récemment hésitant face à l’injection de souffre dans la stratosphère, je pense que cette solution pourrait protéger les glaces des pôles (cette méthode controversée créerait une barrière contre le rayonnement solaire et ralentirait le réchauffement, ndlr).

Mais nous ignorons les conséquences de tels traitements de choc sur la biosphère.

C’est vrai. Mais imaginez un malade avec une jambe gangrénée. Faut-il lui laisser la jambe parce qu’on a peur des risques encourus si on la coupe? Même si nous ne produisons qu’un gigatonne d’algues et que nous voyons un effet négatif, au moins nous aurons une idée de ce qui est faisable. Nous apprendrons par la pratique.

Ces procédés sont-ils lucratifs ?

Pas encore. Nous sommes au stade où était l’énergie solaire dans les années 1970. Les coûts étaient énormes mais les gens ont vu le potentiel et ont investi dans la technologie. Pour la capture du CO2, c’est pareil, cela prendra des décennies d’études d’impact et de réalisation.

Parlons biodiversité. Dans votre dernier livre, «Le supercontinent», vous retracez l’histoire de l’Europe ces 100 dernières millions d’années. Le paléontologue que vous êtes s’inquiète-t-il de la disparition des espèces ? Après tout, les dinosaures ont eux aussi disparu.

Oui mais cette fois, ce n’est pas normal, c’est une extinction de masse, causée par l’homme. De nouvelles espèces réapparaîtront, je vous l’accorde, mais dans des millions d’années. L’évolution est un phénomène extrêmement lent.

Pour maintenir la biodiversité, vous proposez de rendre une partie de l’Europe à l’état sauvage. Une idée un peu saugrenue, non?

L’Europe est idéale pour cela. La population, sans immigration, va décliner. Les gens vivront davantage dans les villes. Dans les prochaines décennies, près de 20 millions d’hectares non cultivés seront à l’abandon. Vous Européens, aurez la place pour sauver les éléphants et les rhinocéros d’Afrique, que vos ancêtres ont fait disparaître, il y a des milliers d’années.

La Terre survivra-t-elle la crise climatique?

La terre oui, sans problème. La question est plutôt, est-ce que l’humanité y survivra.

Tim Flannery, Le supercontinent: une histoire naturelle de l'Europe, éditions Flammarion, 2019