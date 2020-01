La fin de l'impunité du prédateur Gabriel Matzneff

Dans «Le consentement», qui aurait tout aussi bien pu s’intituler «L’emprise», il y a une victime, un coupable… et des centaines de complices: la famille et toute une société, qui ont non seulement fermé les yeux, mais encouragé les penchants pour les très jeunes gens des deux sexes de celui qui est appelé G. et dont plus personne n’ignore qu’il s’agit de l’écrivain Gabriel Matzneff.

Pourquoi Vanessa Springora décide-t-elle de publier ce récit aujourd’hui, à 47 ans, alors que sa liaison avec G. date de trente-cinq ans? Elle l’explique ainsi: «Depuis tant d’années, je tourne en rond dans ma cage, mes rêves sont peuplés de meurtres et de vengeance. Jusqu’au jour où la solution se présente enfin, là, sous mes yeux, comme une évidence: prendre le chasseur à son propre piège, l’enfermer dans un livre.»

Le récit est tout juste sorti en librairie que Matzneff va probablement voir sa pension annuelle de 8000 euros versée par le Centre national du livre supprimée, que ses écrits auront désormais de la peine à trouver un éditeur et que ces pages risquent de réveiller la colère des dizaines de jeunes gens qui ont vécu une expérience semblable avec lui.

La complaisance de Pivot

Dans ce grand procès médiatique est jugé également Bernard Pivot, qui l’a reçu six fois à «Apostrophes», dont un vendredi de 1990 où la romancière québécoise Denise Bombardier fut la seule à s’indigner qu’un pédophile puisse agir en toute impunité. À l’issue de l’émission où, comme le voulait la coutume, tous les participants étaient conviés à un verre, la courageuse Denise se retrouva totalement isolée, et traitée de «connasse» par l’élégant Philippe Sollers.

Mais Pivot ne fut de loin pas le seul à montrer une certaine complaisance envers les écrits de Matzneff. Tous les intellectuels de gauche, s’érigeant contre une morale puritaine et bourgeoise – «il est interdit d’interdire» –, plaidaient qu’en matière de sexualité comme pour le reste, les adolescents bénéficiaient des mêmes libertés que les adultes. Et lorsque Matzneff écrivit, en janvier 1977, une lettre ouverte demandant la relaxe de trois hommes accusés d’avoir eu des relations sexuelles avec des adolescents de 13 et 14 ans, il fut soutenu par Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Louis Aragon, Raymond Barthes, Jack Lang et bien d’autres.

Plus récemment, en 2013, il reçut le prix Renaudot pour «Séraphin, c’est la fin!» (titre prémonitoire?), et voici le jury maintenant bien embarrassé pour justifier ce choix, alors que le Parquet de Paris vient d’annoncer l’ouverture d’une enquête pour «viol sur mineur».

Les temps ont changé

Une chose est claire, les temps ont changé. On imagine mal aujourd’hui un homme comme G. vivre ses idylles en toute impunité, sans passer par la case prison. On l’imagine encore plus mal décrire par le menu ses expéditions à Manille afin d’assouvir son goût pour de très jeunes garçons. On imagine difficilement enfin une mère se faire complice d’une telle histoire, accepter que sa fille de 14 ans habite à l’hôtel avec son amant quinquagénaire et déserte le lycée. Et cela au vu et au su de tout le monde.

Difficile de juger ce témoignage sur le plan littéraire, tant ce qu’il raconte occupe tout l’espace, cette relation tordue où le consentement de la jeune fille, ou du moins ce qu’elle croit être un consentement, est brouillé par toutes sortes de données: l’absence d’un père caractériel, la faiblesse d’une mère flattée et codépendante, le charme de G., son intelligence et sa culture, qui donnaient l’impression à ses victimes d’être élues… Et encore une fois tous les complices qui non seulement fermaient les yeux, mais encourageaient cette idylle, tel Emil Cioran, qui répondait à la jeune fille désespérée: «Sacrificiel et oblatif, voilà le type d’amour qu’une femme d’artiste doit à celui qu’elle aime.»

Vanessa se réveille de ce long engourdissement le jour où elle l’aperçoit dans la rue avec une autre, alors qu’il est censé se trouver en Belgique pour une tournée littéraire. Peu à peu, le voile se déchire, elle reconnaît G. pour ce qu’il est vraiment, c’est-à-dire un prédateur sexuel. Mais l’histoire n’est pas terminée pour autant: elle le quitte, certes, mais il la poursuit au propre comme au figuré. Elle n’arrive plus à aller au lycée, craint le jugement des autres, touche à la drogue, ne parvient pas à avoir des relations amoureuses épanouies… Aujourd’hui éditrice (elle dirige les Éditions Julliard), après un long travail psychanalytique, elle clôt avec cet ouvrage une période de sa vie, brève certes, mais qui y laissera son empreinte à tout jamais.