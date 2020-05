La Garde suisse ne peut pas être au chômage technique

«J’étais là, seul sous la colonnade de Bernini, face à une place Saint-Pierre entièrement vide. Et je vois le pape qui regarde de son balcon, à gauche, puis à droite. Comme n’importe qui d’autre à sa fenêtre. C’était irréel.» Le vice-caporal Alexandre Fürrer n’est pas près d’oublier le week-end de Pâques 2020.

Déjà repliée sur elle-même en temps normal, la Garde suisse pontificale est confrontée à une situation encore plus étrange avec l’épidémie de coronavirus. Soumise, comme les Romains, aux strictes mesures de confinement italiennes.

Les déplacements des 111 hommes du régiment sont contrôlés. Ceux qui reviennent de Suisse sont mis en quarantaine. Toutes les formations des gardes (entraînement au corps à corps, tir aux armes de guerre, techniques de sécurité) sont suspendues. Seuls les cours d’italien sont maintenus, mais à distance. Et surtout, plus le moindre congé ni sortie en ville n’est autorisé.

C’est que le Vatican tourne lui aussi au ralenti. Les pèlerins n’y sont plus admis. Et les visites diplomatiques réduites au strict minimum. Par tournus, les hommes sont engagés aux tâches de désinfection de la caserne et du matériel. Pas question pour autant d’avoir recours au télétravail: le pape ne se protège pas à distance. «Le chômage technique est étranger au contexte militaire», souligne le sergent Urs Breitenmoser, porte-parole de la Garde.

«Nous avons heureusement tout le matériel nécessaire. Il y a un bon esprit de camaraderie. Nous prions pour nos compatriotes et tous ceux qui sont en difficulté.» Mais hors de la chapelle des gardes, qui reste fermée. Quant au pape François, ajoute le Thurgovien, «il est conscient que les gardes vivent dans une caserne et qu’elle peut représenter un lieu à risque». Des chambres sont réservées pour d’éventuels malades. La traditionnelle assermentation des nouveaux gardes est repoussée. Et l’autorité sanitaire du Vatican veille au grain.

«La situation est incroyable», enchaîne Alexandre Fürrer, qui vient de terminer son service à l’Arco delle Campane, l’entrée officielle du Saint-Siège, où le selfie devant le garde suisse est un rituel pour les visiteurs. «Il n’y a plus un seul touriste. Que de rares Italiens masqués. Des rues vides. On a conscience de vivre quelque chose d’unique. Mais en soi, le travail est peu impacté: la sécurité doit être assurée. C’est l’ambiance qui a surtout changé. À table, au moment où on se retrouve tous en temps normal, nous sommes séparés et mis à distance. On a peut-être plus de temps pour lire, certains se sont mis au ping-pong intensivement. Et on se retrouve à suivre la messe à la télévision, c’est assez étrange, mais ça renforce la valeur du sacrement.» Il poursuit. «L’essentiel est de rester positifs. Nous ne sommes pas les plus à plaindre.»