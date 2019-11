L’inquiétante dérive fasciste de l’extrême droite

Björn Höcke est un fasciste. Même la justice le reconnaît. Fin septembre, le Tribunal administratif de Meiningen, en Thuringe, a autorisé cette dénomination lors d’une manifestation contre le leader de l’aile identitaire du parti d’extrême droite AfD (Alternative pour l’Allemagne).

Créée en 2013 par des eurosceptiques favorables au retour du Deutsche Mark et la sortie de l’Allemagne de l’UE (Dexit), l’AfD a glissé depuis vers l’extrême droite, voire au-delà. «Certains ont déjà clairement dépassé les limites des règles démocratiques», estime Gerd Mielke, politologue à l’Université de Mayence. «La radicalisation est en marche et elle s’accélère. On le verra lors du congrès qui se tient ce week-end à Brunswick», ajoute-t-il.

Depuis leurs succès aux trois dernières élections régionales à l’Est (plus de 20% des suffrages), les identitaires revendiquent davantage de pouvoir dans les instances fédérales. Ils tenteront ce week-end de marginaliser les modérés et d’imposer à la présidence «leur» député, Gottfried Curio, un physicien de 59 ans connu pour ses diatribes anti-Merkel, antimigrants et islamophobes à l’Assemblée fédérale (Bundestag).

«Ici, les gens n’ont pas le complexe de la colonisation»

«Nous allons changer la direction du parti», a promis Björn Höcke, qui n’hésite pas à évoquer le recours à la violence pour imposer ses idées. L’ancien professeur d’histoire au lycée s’est installé en Thuringe, dans l’ancienne Allemagne de l’Est, parce que les «terres y étaient fertiles». «Ici, les gens n’ont pas le complexe de la colonisation», argumente cet Allemand venu de l’Ouest, comme beaucoup d’autres dirigeants de l’AfD. «Bien qu’il soit un néofasciste, cela ne joue pas en sa défaveur dans les urnes. Aux élections de Thuringe, Björn Höcke a dépassé 23% des voix en arrivant devant les conservateurs (CDU)», fait remarquer Gerd Mielke.

L’AfD est également présente dans tous les parlements régionaux. L’arrivée de plus d’un million de migrants entre 2015 et 2016 lui a permis d’émerger sur la scène politique en attaquant la politique de l’asile du gouvernement Merkel. «Cette crise des réfugiés est un cadeau tombé du ciel», confiait Alexander Gauland, le chef idéologue de l’AfD. En vampirisant l’électorat des partis établis et en mobilisant les abstentionnistes, cette jeune formation d’extrême droite a réussi à devenir ainsi la première force d’opposition au Parlement fédéral (Bundestag).

L’élection ce week-end d’une nouvelle direction, avec le remplacement du coprésident et idéologue Alexander Gauland, est un enjeu de taille pour l’avenir du parti. Le congrès de Brunswick permettra de mesurer le poids de ce courant nommé «Die Flügel» (l’aile), qui menace les principes mêmes de la démocratie. «S’ils prenaient le pouvoir, leur premier objectif serait de démonter la Constitution», insiste Markus Linden, politologue à l’Université de Trèves.

Révisionnistes, théoriciens du complot et adeptes de l’homogénéité ethnique de la société... Les identitaires pestent contre le mémorial de la Shoah à Berlin. Ils relativisent les crimes nazis et la responsabilité de l’Allemagne dans la Seconde Guerre mondiale. Les identitaires du parti entretiennent aujourd’hui des liens avec le mouvement islamophobe et antidémocratique Pegida et autres réseaux néonazis en dénonçant un prétendu «remplacement de la population par les musulmans». Ils ont déposé deux motions pour ce congrès, demandant la suppression de la liste des organisations incompatibles avec l’AfD. Parmi elles, on trouve... les mouvements d’extrême droite.

Le départ des modérés

«L’AfD est devenue plus radicale que le Rassemblement national (RN) en France ou le parti extrême droite autrichien FPÖ, qui ont encore des forces modérées importantes», insiste Markus Linden. Accusée par la classe politique allemande de porter une responsabilité morale dans l’attentat antisémite de la synagogue de Halle, la direction de l’AfD semble avoir perdu le contrôle sur ce courant fasciste. «Chez nous, les modérés ont tous quitté le navire», déplore l’universitaire Bernd Lucke, le fondateur et l’ancien président de l’AfD, poussé dehors en 2015 par les radicaux.