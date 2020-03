Toute l’Italie est placée en quarantaine

Toute l’Italie est depuis lundi soir en quarantaine. Après la fermeture des Bourses et après s’être confronté aux leaders de la majorité et de l’opposition, le président du Conseil, Giuseppe Conte, a décidé d’étendre la zone rouge à l’ensemble du territoire national. Une décision drastique dictée par la gravité de la progression de l’épidémie: 7985 contagions et 463 décès lundi, mais 9172 cas positifs depuis l’arrivée du coronavirus en Italie. Avec 60 millions d’habitants, la péninsule se trouve dans une situation sanitaire similaire à celle de la province du Wuhan avant sa mise en quarantaine par les autorités de Pékin.

Les prévisions des épidémiologistes vont de 400'000 contagions d’ici à la fin du mois jusqu’à 60% de la population italienne atteinte si la diffusion du virus ne parvenait pas à être arrêtée. Sur le front hospitalier, les médecins avouent qu’ils n’ont plus le temps, ni les moyens, de faire tout leur possible pour les patients âgés atteints de pathologies multiples. «Des patients que nous aurions sauvés il y a trois semaines sont aujourd’hui condamnés», a déclaré au quotidien «La Stampa» un médecin de Bergame. «Nous sommes comme en temps de guerre, lui fait écho l’anesthésiste Christian Salarol. Nous ne soignons que ceux qui ont de bonnes chances de s’en sortir.»

La vie va changer

La vie de tous les Italiens va donc changer dès aujourd’hui sur le modèle de ce qu’ont vécu les Lombards depuis dimanche dernier. Les Transalpins ne sont en principe autorisés à quitter leur région, ou simplement sortir de leur domicile, que pour des raisons de travail, de santé – se rendre dans une pharmacie ou chez un médecin, venir en aide à un parent en difficulté – ou pour faire des courses. Mais comment ces mesures s’appliqueront à tout le pays?

«On a fermé mon lycée, il n’est pas question que je reste trois mois tout seul à la maison, et d’ailleurs le virus n’atteint pas les jeunes» Pietro, 17 ans

Lundi, dans la gare centrale de Milan, les voyageurs voulant monter dans un train devaient signer un document certifiant qu’ils entraient dans l’une de ces catégories. Mais quel crédit peut-on apporter à une «autocertification» invérifiable? Ceinturer toute la Lombardie est impossible et peu de barrages ont été établis sur les routes. Certes, le gouvernement promet des opérations coup-de-poing et les contrevenants sont passibles de peines pouvant aller, dans les cas les plus graves, jusqu’à 3 ans de prison. Cela n’a pas empêché deux jeunes Lombards d’aller à Bologne pour tenter de prendre un avion qui leur aurait permis… de passer des vacances en Espagne. Dimanche, nous avons rencontré à Rome un couple de Milanais qui avaient forcé la quarantaine pour venir récupérer en voiture leur fils étudiant dans la Ville éternelle. Des exemples qui pourraient se multiplier à l’infini.

Chacun pour soi

Un chapitre particulier concerne les méridionaux surpris en Lombardie par l’interdiction de se déplacer. Ils sont en théorie autorisés à retourner chez eux, mais ce sont leurs régions d’origine qui ne les veulent plus par crainte du virus. La majorité des régions ont publié des décrets leur imposant de se signaler aux autorités locales et de se soumettre à une quarantaine de précaution de quinze jours. En vain. On estime que 10000 habitants des Pouilles sont ainsi revenus chez eux depuis dimanche. Seulement 2000 d’entre eux se sont dénoncés. Entre les régions, c’est le chacun pour soi qui domine.

C’est une Italie à deux visages qui se révèle. D’un côté les rues désertes par respect des règles, la solidarité envers les médecins, les appels au civisme. De l’autre les intérêts individuels et l’indiscipline. Ainsi, si en dehors de la zone rouge certains restaurants ou bars respectent la distance de 1mètre entre les consommateurs, d’autres continuent d’entasser leurs clients. «On a fermé mon lycée, il n’est pas question que je reste trois mois tout seul à la maison, et d’ailleurs le virus n’atteint pas les jeunes», nous a déclaré Pietro, du haut de ses 17ans et dans un bar surpeuplé du Trastevere, à Rome. Insouciance ou inconscience, les jeunes sont le maillon faible de la chaîne de confinement du virus. Pour les convaincre, les stars du top50 transalpin, Jovanotti, Nek ou Negramaro, se sont mobilisées et inondent les réseaux sociaux de messages les engageant à «rester à la maison».

Révolte dans les prisons

Et la crise s’étend à la marge de la société. Vingt-sept prisons sont en révolte et sept prisonniers sont morts au cours d’incidents à Pavie. Les prisonniers protestent contre la suppression des visites et du régime de semi-liberté, imposée dans le cadre de la limitation des déplacements, mais aussi contre la surpopulation carcérale qui fait d’eux une population surexposée au Covid-19.

Davantage que des ordres ou des prières, c’est une supplique que le gouvernement a lancée lundi à tous les Italiens: «Restez chez vous, c’est le seul moyen de battre le virus.»