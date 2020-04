Plus que jamais, la reine est le rocher des Britanniques

La reine Elisabeth II fêtera ce mardi son 94e anniversaire. Cette célébration se révélera sans doute l’une des plus étranges de sa longue vie: elle est actuellement recluse avec son époux, le prince Philip, 98 ans, dans une aile du château de Windsor, sa deuxième résidence officielle. Seuls huit membres de son équipe demeurent avec elle. La centaine d’employés qui œuvrent normalement à ses côtés ont été renvoyés à leur domicile pour ne pas mettre en danger le couple royal. Le danger était d’autant plus réel que l’un d’entre eux, basé au palais de Buckingham, a été testé positif dès le mois de mars.

William inquiet

Le prince William, petit-fils de la reine, a fait part de ses craintes la semaine dernière, après que son propre père, le prince Charles, a contracté le virus. «Je pense à mes grands-parents, et leur âge, et nous faisons tout notre possible pour être certains qu’ils soient isolés et pour les protéger.»

Preuve des mesures exceptionnelles placées autour de la cheffe de l’État, un seul technicien a été autorisé à entrer dans la même pièce qu’elle lors du tournage de son adresse télévisée à la nation, diffusée le 5 avril et regardée par 24 millions de téléspectateurs. Son isolement est donc presque total, dans ses quelques centaines de mètres carrés.

Comble de malheur, elle ne fera pas tonner les traditionnels 41 coups de canon à Hyde Park et à la tour de Londres, comme au cours des soixante-sept précédentes années de son règne. Elle avait déjà annulé la parade du ralliement au drapeau prévue en juin, là encore pour marquer son anniversaire, estimant ces événements peu «appropriés» au contexte actuel.

Boris Johnson terrassé

Depuis Windsor, Elisabeth II apparaît actuellement comme le rocher auquel se raccrochent les Britanniques. Et pour cause: les responsables politiques habituels ne prennent pas le relais. Le premier ministre, Boris Johnson, gravement affecté par le virus, se remet depuis le lundi de Pâques dans sa résidence de campagne officielle. Même s’il divise largement la nation en raison de son engagement sur la question du Brexit, il demeure irremplaçable: son message vidéo, diffusé quelques heures après sa sortie de l’hôpital, a été vu par 27 millions de téléspectateurs, un score seulement dépassé en 1973 par le mariage de la princesse Anne, l’unique fille de la reine.

Les autres membres de son gouvernement, qui défilent pour la conférence de presse quotidienne et télévisée, n’impressionnent pas grand monde. Et si quatre ministres sont spécifiquement chargés de la réponse au virus, la phrase du poète français Lamartine vient à l’esprit: «Un seul être vous manque et le monde est dépeuplé.» Les grandes décisions ultimes devront en effet être prises par Boris Johnson, une fois sa convalescence achevée. Et en particulier la stratégie de sortie du confinement, la date de réouverture des écoles, leur progressivité, celle des magasins, etc.

«Simple grippe» au départ

Son statut de miraculé du virus n’empêche pas les articles et les déclarations de se multiplier au Royaume-Uni sur l’inaction du gouvernement face à la crise. Comme à peu près partout en Europe, pourrait-on avancer. À la différence près qu’il y a encore dix ans, le Royaume-Uni faisait figure de modèle dans sa préparation face à l’irruption d’une pandémie. Les mesures d’austérité déployées par les conservateurs en 2010 ont petit à petit réduit cette stratégie à néant et ont privé le pays de moyens d’y répondre aujourd’hui.

Ensuite, depuis le début de l’année, le gouvernement a échoué à prendre la menace au sérieux. Ses deux conseillers scientifiques et médicaux Patrick Vallance et Chris Whitty n’ont initialement appréhendé le virus que comme une simple grippe. Influencés par ces deux responsables, les ministres se sont révélés d’autant moins enclins à bouger que, plongés dans le Brexit, concrétisé le 31 janvier après une élection générale et d’intenses négociations, ils n’ont pas semblé en mesure de percevoir l’irruption d’une autre problématique majeure. Au premier rang desquels Boris Johnson, qui a annoncé début mars qu’il allait devenir père.

Lorsque la menace est devenue évidente pour ces responsables gouvernementaux, il était alors trop tard. Même si leur rapide réaction a permis au système de santé de ne pas manquer de lits destinés aux soins intensifs, il n’était plus possible de se réapprovisionner en systèmes de respiration, en masques et en kits de test: la plupart sont désormais produits en Chine et en Europe, des pays alors à l’arrêt et concentrés sur leur propre épidémie. Ces errements ont favorisé la mort de 16'060 résidents britanniques, selon les chiffres dévoilés dimanche. Et obligent la reine à demeurer à Windsor, où elle tente de maintenir l’espoir chez ses sujets, comme l’unique phare dans cette tempête.