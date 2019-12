Comment Johnson a séduit les classes populaires

Vendredi matin, Boris Johnson est monté sur scène sous les cris de joie de ses supporters. Derrière lui, un large panneau: «le gouvernement du peuple». «Nous l’avons fait!», hurle-t-il. «Nous sommes sortis de l’impasse, nous avons cassé le barrage! Une nouvelle aube se lève sur un nouveau gouvernement.»

Avec ce mandat et cette majorité, nous pourrons «Concrétiser le Brexit», répond la foule. «Vous suivez, c’est bien!» sourit Boris Johnson avant de poursuivre: «Cette élection signifie que concrétiser le Brexit est l’irréfutable et irrésistible décision du peuple britannique. Nous avons mis fin à toutes les misérables menaces d’un second référendum.» Après un discours concis sur sa promesse d’une politique d’ouverture, il quitte la scène en lançant: «Concrétisons le Brexit, mais d’abord concrétisons notre Breakfast!»

Un vrai séducteur

Voilà Boris Johnson résumé en quelques phrases. Le chef du Parti conservateur sait paraître enthousiasmant, drôle et naturel. C’est ainsi qu’il a conquis la Mairie de Londres en 2008, «une ville travailliste», a-t-il bien pris soin de rappeler vendredi. C’est ainsi qu’il a attiré à lui des électeurs «qui ont voté pour la première fois en faveur des conservateurs modérés», qui ne s’imaginent «peut-être pas comme des tories naturels» et ont «tremblé au-dessus du bulletin de vote avant de mettre une croix dans la case conservatrice».

Pour accomplir ce triomphe, Boris Johnson a d’abord dû élargir la base de son électorat. La campagne du référendum sur le Brexit s’est révélée déterminante. Elle lui a permis de se débarrasser de l’image de maire de la ville la plus riche du pays et de politicien aux mains du monde financier. Cela aurait pu lui aliéner les votes populaires, et d’apparaître concerné par les appréhensions de citoyens rarement écoutés.

Pour parfaire cette impression positive et définitivement casser les codes, les organisateurs de sa campagne ont fait en sorte, depuis un mois, qu’il occupe les pages de la presse populaire. Dès l’aube, Boris Johnson a ainsi livré du lait à des résidents de Leeds, cuit une tourte dans un four à Derby, ficelé une dinde à Exeter, préparé des saucisses à Bedale. Jeudi, il est allé voter en portant dans ses bras son chien Dilyn, un jack russell handicapé adopté en septembre auprès d’une association caritative. Alors que le chef travailliste, Jeremy Corbyn, arpentait le pays en parlant de thématiques sérieuses, Boris Johnson s’est transformé en personnage de télé-réalité.

Campagne très disciplinée

Des saynètes qui l’ont rendu plus humain et aimable, et qui lui ont permis de cacher le vide de son programme. En effet, la quasi-intégralité de celui-ci a tourné autour de son slogan: «Concrétiser le Brexit.» Cette phrase a fonctionné avec des électeurs agacés que le résultat du référendum ne soit pas encore mis en œuvre, désireux d’en finir avec un sujet occupant le devant de la scène depuis plus de trois ans et méfiants face aux promesses électorales des candidats, qu’ils considèrent tous comme des menteurs.

«Le Parti conservateur a mené une campagne très disciplinée, autour d’un message simple. Le tout saupoudré d’une dose de mesures sur la police», expliquait il y a plusieurs jours Ian Warren, le directeur du centre de réflexion Center For Towns. «Contrairement à sa prédécesseur Theresa May, Boris Johnson n’évoquait pas, pour les électeurs du nord de l’Angleterre, l’expérience désastreuse de Margaret Thatcher, qui avait ravagé leurs industries.» Tous les ingrédients pour une recette victorieuse étaient donc réunis.

«Le génie de Boris Johnson aura été d’aligner derrière lui l’ensemble des électeurs favorables au Brexit», explique Sara Hobolt, professeur de sciences politiques à la London School of Economics. «À l’inverse, les électeurs favorables au maintien dans l’UE se sont divisés entre le Labour, les libéraux-démocrates et les Verts. S’ils voulaient avoir une chance de l’emporter, il aurait fallu qu’ils soutiennent tous le Labour, le seul parti capable de faire face aux conservateurs.» En effet, les opposants au Brexit peuvent ruminer: le Parti conservateur, le Brexit Party et le UKIP ont rassemblé 45,7% de l’ensemble des votes contre 50,8% aux Labour, libéraux-démocrates, Parti national écossais, Verts et aux indépendantistes gallois, tous opposés à une sortie de l’Union européenne. La différence entre des tacticiens bien rodés et des amateurs éclairés.

Le vote des Britanniques enchante les Bourses

Le vote des Britaniques, la victoire claire des conservateurs et de la cause du Brexit ont enchanté les Bourses. En Extrême-Orient, en Europe et en Amérique. En Suisse, les signes d’enthousiasme sont même apparus avant l’ouverture de la corbeille à Zurich. En pleine nuit, les actions UBS et Credit Suisse avaient progressé de 2%. Celles de Roche avait gagné 1,5%, de Swatch Group et Richemont à 1,3%, avant un retour général à des hausses plutôt timides.

«Le premier ministre britannique, Boris Johnson, peut maintenant négocier dans le confort, pendant un an, et probablement plus, les futures relations entre Londres et Bruxelles. Dans ce contexte, un rebond de l’économie mondiale peut offrir de meilleures perspectives, notamment à l’Allemagne, la première économie européenne et le premier partenaire commercial des exportateurs helvétiques», se félicite Samy Chaar, chef économiste de la banque privée genevoise Lombard Odier. Michael Hewson, responsable de l’analyse des marchés chez CMC Markets, cité par l’ATS, participe à la liesse. «Après plus de trois ans de procrastination et de féroces querelles, le brouillard du Brexit a commencé à se dissiper avec la large victoire du gouvernement conservateur actuel.»

Jérôme Schupp, analyste financier chez Prime Partners, gérant indépendant genevois, estime pourtant que les résultats des élections au Royaume-Uni n’ont pas, à eux seuls, suscité l’euphorie, vendredi à l’aube. «La large victoire des conservateurs britanniques apportera certes un supplément de clarté dans les rapports entre le Royaume-Uni et l’Union européenne. Mais un accord commercial entre la Chine et les États-Unis, nettement plus significatif pour toute l’économie mondiale, est en plus sur le point d’être conclu.»

We have agreed to a very large Phase One Deal with China. They have agreed to many structural changes and massive purchases of Agricultural Product, Energy, and Manufactured Goods, plus much more. The 25% Tariffs will remain as is, with 7 1/2% put on much of the remainder.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2019

Il est vrai que Donald Trump a twitté dans la nuit de jeudi à vendredi une information en ce sens. L’hypothèse d’un apaisement des litiges entre Washington et Pékin a alors restauré très vite une inclination à l’achat chez les investisseurs. Les actions de JP Morgan et Goldman Sachs ont promptement grimpé au Dow Jones, respectivement de 2,9 et 2,2%. Même si Pékin a en fait attendu jusqu’à vendredi après-midi avant d’apporter sa confirmation officielle à propos de cet accord. Cette force d’anticipation sur les marchés justifie-t-elle dès lors un soupçon d’optimisme, avant les vœux de bonne et heureuse année? Le chef économiste chez Lombard Odier encourage davantage la prudence: «Les bonnes performances boursières de 2019, comme pour le SMI (Swiss Market Index), ne sauraient se répéter l’an prochain. Mais le potentiel reste encore intéressant, à moyen terme, pour la Bourse suisse.» Quoi qu’il advienne en 2020, les incidents de la nuit de jeudi à vendredi ont aussi laissé apparaître quelques effets sur le marché des changes. La livre sterling et l’euro se sont ainsi nettement raffermis. Le cours de la monnaie unique est monté jusqu’à 1,1033 franc, avant le lever du jour, puis s’est maintenu au dessus de 1,09 franc.

Philippe Rodrick