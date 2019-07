L’ex-patron de l’ONU fait pression pour les cigarettiers

L’un des derniers courriers signés par Michael Møller avant de quitter son poste de directeur général de l’ONU, à Genève, est en train de soulever un tollé dans les couloirs de l’OMS et parmi les associations de lutte antitabac. Le 28 juin dernier, juste avant de rendre les clés de son bureau, le Danois a écrit au secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, pour lui faire remarquer que les dispositions visant à tenir l’industrie du tabac à l’écart du système des Nations Unies étaient contraires aux principes qui président à la mise en œuvre des Objectif du développement durable 2030 (ODD), qui prévoient d’associer ONG, société civile, monde économique et industriels aux processus de concertation onusiens.

La Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT) impose «d’exclure totalement l’industrie du tabac de tout contact avec le système des Nations Unies». Dans son courrier, Michael Møller défend une approche «plus nuancée». «Les entreprises sont légitimes pour participer aux discussions concernant les efforts communs pour minimiser les risques pour la santé (…) Cela est particulièrement vrai pour celles qui font des efforts de recherche très avancés pour minimiser les effets néfastes de leurs propres produits.» L’argument avancé par le Danois a fait bondir les associations antitabac.

Pascal Diethlen, président d’OxySuisse, y voit «un problème de communication interne à l’ONU». «S’il s’était renseigné auprès de bonnes sources, plutôt que de se laisser naïvement séduire par les sirènes de l’industrie du tabac, il aurait vu que son message tombait comme un cheveu sur la soupe.» La question du rôle de l’industrie du tabac dans la lutte contre les maladies non transmissibles a été débattue très largement et depuis longtemps au sein de l’ONU et à de nombreux niveaux. Les positions prises ces dernières années sont claires et constantes.

«Conflit inconciliable»

En 2008 à Durban, les parties de la CCLAT ont affirmé qu’il y avait «un conflit fondamental et inconciliable entre les intérêts de l’industrie du tabac et ceux de la santé publique». En 2011 à New York, l’Assemblée générale des Nations Unies a fait sienne cette prise de position. Le Plan d’action mondial pour la lutte contre les maladies non transmissibles 2013-2020 de l’OMS, adopté par l’Assemblée mondiale de la santé en 2013, spécifie que les acteurs non étatiques pouvant prendre part à ce plan «comprennent le monde universitaire et les organisations non gouvernementales compétentes, ainsi que certaines entités du secteur privé, le cas échéant, à l’exclusion de l’industrie du tabac».

«Alors qu’elles constituent la cause essentielle de l’épidémie tabagique dans le monde, les compagnies de tabac ont toujours rêvé de faire partie de la solution, pour mieux en contrôler les dispositions qui pourraient nuire à leurs intérêts. Il semble que l’ancien DG de l’ONU ait été séduit par le nouveau discours des industriels du tabac et qu’il soit naïvement tombé dans un piège», déplore Pascal Dielthen.

«Il est alarmant qu’un responsable sortant de l’ONU ayant le statut de M. Møller suggère que l’on devrait adoucir la position de la communauté mondiale à l’égard d’une industrie dont les produits créent une dépendance, tuent 8 millions de personnes chaque année et coûtent jusqu’à 2% du PIB mondial annuel», dénonce également Laurent Huber, directeur exécutif d’Action on Smoking Health. Et de poursuivre: «Ce qu’il demande est en conflit direct avec le droit international.»

Le cas intervient alors que les associations de lutte antitabac dénoncent régulièrement le poids considérable des cigarettiers implantés en Suisse. En 2015, le géant Japan Tobacco International s’est d’ailleurs installé à quelques mètres à peine du Palais des Nations dans un bâtiment flambant neuf. L’an passé, le lobby du tabac a tenté, en vain, de s’imposer en partenaire auprès de l’OMS.

Pour Jean-Paul Humair, médecin directeur du CIPRET-Genève/Carrefour Addictions, il faut que l’ONU prenne garde à ne pas se laisser «manipuler». «Depuis plusieurs années, l’industrie du tabac essaie de présenter une image positive. Elle voudrait apparaître comme un acteur majeur de santé publique avec de nouveaux produits qui seraient à risque réduit. Mais en réalité elle n’apporte pas de la santé et de la qualité de vie, mais la maladie, la mort, la pauvreté et la pollution. On voit mal comment elle pourrait avoir un effet bénéfique sur le développement durable», rappelle-t-il.

L’ONU nie toute polémique

Ayant achevé son mandat, Michael Møller n’a pas souhaité répondre directement. C’est le service de presse de l’ONU à Genève qui l’a fait à sa demande, en précisant que la note à l’origine de la controverse avait «été rédigée uniquement pour nourrir la réflexion sur la réalisation des Objectifs de développement durable d’ici à 2030» et «qu’elle n’avait pas pour autant l’objectif d’excuser les pratiques ou les conséquences de l’industrie du tabac ou d’autres». Pour David Chikvaidze, chef de cabinet de l’ancien directeur de l’ONU à Genève, il n’y a pas matière à polémique. «La note est parfaitement explicite et ne plaide pas en faveur du tabac», affirme-t-il. Pour l’heure, les cigarettiers contactés n’ont pas réagi à la controverse.