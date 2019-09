L’extrême droite de retour en Autriche

On l’a enterré un peu vite, le Parti de la liberté d’Autriche (FPÖ). En mai, la presse nationale prédisait la fin de cette formation politique d’extrême droite fondée en 1956 par d’anciens nazis. Son leader Heinz-Christian Strache, éclaboussé par un scandale retentissant, quittait le gouvernement avec fracas et entraînait dans sa chute la coalition très droitière formée autour du jeune chancelier conservateur Sebastian Kurz, enfant prodige du Parti populaire autrichien (ÖVP). Or, ce dernier est donné largement favori pour les élections anticipées de ce dimanche. Et il pourrait à nouveau s’allier avec un FPÖ fort de 20% des intentions de vote.

Pourtant, rappelez-vous, le coup paraissait fatal. Les médias allemands «Der Spiegel» et «Süddeutsche Zeitung» ont révélé en mai une vidéo compromettante qui avait été prise en caméra cachée en juillet 2017 sur l’île d’Ibiza. On y voyait Heinz-Christian Strache expliquant, à une femme qui se présentait comme la nièce d’un oligarque russe, comment financer son parti de façon occulte en échange de contrats publics.

Sans rancune

Force est de constater que l’Ibizagate n’a pas détruit le FPÖ. Le parti s’est donné un nouveau leader, l’affable Norbert Hofer qui avait décroché 46,2% des voix au second tour de la présidentielle en 2016. Surtout, les Autrichiens restent plus nombreux à souhaiter le retour au gouvernement de la formation d’extrême droite plutôt que de revenir à la vieille coalition gauche-droite qui a dirigé le pays durant 44 ans.

Pour tout dire, les électeurs du FPÖ ne semblent même pas tenir rigueur à Heinz-Christian Strache. On a ainsi pu le voir, lors de l’incontournable Fête de la bière, multiplier les selfies avec des militants comblés. Quant à son épouse Philippa, elle a été propulsée numéro trois de la liste à Vienne, alors qu’elle n’avait jamais participé à un scrutin jusqu’à présent.

La vague verte

Cela dit, les jeux ne sont pas faits. Il reste l’espoir d’une montée en puissance des Verts. Le conservateur Sebastian Kurz n’exclut pas de former pour la toute première fois une coalition à trois, avec d’une part les écologistes et d’autre part les libéraux de Neos. Les sujets climatiques ont quelque peu éclipsé la thématique de l’immigration au cours de la campagne électorale. Les Verts gouvernent déjà plusieurs régions du pays avec les conservateurs. Une telle alliance aurait évidemment l’avantage pour Sebastian Kurz d’améliorer son image internationale, écornée par le précédent pacte noué avec l’extrême droite.

Le comité Mauthausen, qui représente les déportés et leurs descendants, a dénombré 63 dérapages racistes, extrémistes ou antisémites émanant des rangs du FPÖ entre juin 2018 et juillet 2019. Des médias proches du parti ont été subventionnés, alors qu’ils répandaient des contenus antisémites. Quant à l’organisation SOS Mitmensch, elle a relevé pas moins de vingt interventions islamophobes émanant de ministres ou de membres de la direction du parti.