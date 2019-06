La France en résistance pour l’Aéroport de Paris

Trois cents personnes réunies pour un meeting politique à Saint-Denis, dans la banlieue parisienne: pas de quoi fouetter un chat. Pourtant, mercredi soir, dans la grande salle de la Bourse du travail, haut lieu de la lutte syndicale du département, l’ambiance était survoltée, les journalistes nombreux, et un mot tombait parfois, répété avec conviction, presque gravité: «C’est historique!»

Historique? Pas seulement parce que des élus de droite et de gauche s’affichaient ensemble – communistes et Républicains, centristes et Insoumis ou socialistes –, ce qui en France passe presque pour une insulte aux règles de la décence démocratique… Pas seulement parce qu’ils multipliaient accolades et sourires complices dans leur ambition d’empêcher la privatisation des aéroports de Paris voulue par le gouvernement et votée par la majorité du parlement. Mais parce que dans ce combat, ils font ce qui n’a jamais été fait en France: tenter de faire aboutir un RIP (référendum d’initiative partagée). «Pour la première fois dans l’histoire de la République, on peut avoir un référendum qui n’est pas décidé par le président», résume solennellement l’historien Patrick Weil, venu apporter son soutien aux politiciens.

Pour en arriver là, il a fallu un premier miracle: réunir la signature d’un cinquième des deux Chambres du parlement. Ceux qui ont réussi ce coup sont là: Valérie Rabault et Patrick Kanner côté PS, Gilles Carrez côté Républicains. Leurs noms ne vous disent rien, mais la première est cheffe du groupe socialiste à l’Assemblée et le dernier ancien président de la Commission des finances. Ils ont de l’influence et ont su trouver le texte capable de rallier la gauche et la droite, sans quoi les 20% étaient inatteignables. «On a beaucoup travaillé pour trouver la meilleure formule et on a gagné, explique Valérie Rabault. Mais maintenant c’est la deuxième manche qui s’ouvre. Elle appartient aux électeurs.»

Car il faut désormais un deuxième miracle: réunir, en neuf mois, 4 717 396 signatures, soit un dixième des électeurs inscrits. Le défi est énorme. Par comparaison, en Suisse, une initiative populaire (100 000 signatures en deux ans) requiert le soutien de 1,2% de la population. En France, les signatures nécessaires pour le RIP correspondent à 7% de la population, presque six fois plus et dans un temps beaucoup plus court… La campagne de récolte a été ouverte officiellement jeudi 13 juin par le Ministère de l’intérieur, qui gère le site internet où les citoyens peuvent enregistrer leur soutien.

Pour arriver à leur but, les référendaires en appellent à l’union sacrée et ils n’hésitent pas à faire référence aux symboles les plus profonds. Au meeting de Saint-Denis, lancement de leur campagne, ils se présentaient sous le nom de «Coordination nationale du référendum», dont l’acronyme CNR évoque forcément à une oreille française le Conseil national de la résistance. D’ailleurs, mercredi était le 19 juin, un jour après la date anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940. Et à la tribune, le député de la France insoumise Éric Coquerel rappelle que l’Aéroport de Paris a été créé le 24 novembre 1945 par le gouvernement provisoire dirigé par le général de Gaulle…

Bref, l’ombre de la résistance plane dans la salle et les appels à «l’intérêt supérieur de la nation» sont là pour justifier une alliance des forces politiques traditionnellement opposées. Olivier Faure, le président du PS, tresse des louanges au Républicain Gilles Carrez: «Oui, c’est un homme de droite, mais on peut être un homme de droite et faire parfois preuve d’intelligence, ça n’est pas interdit!»

Privatisation fustigée

La salle éclate de rire, mais quand le député Carrez prend la parole, elle est stupéfaite: lui, le Républicain, voilà qu’il fustige la privatisation des autoroutes qu’il avait pourtant votée en 2005 sous la présidence Sarkozy et le premier ministre de Villepin. «Nous avons été trahis», tonne-t-il, dénonçant «des sociétés qui, en dix ans, ont pu verser à leurs actionnaires la quasi-totalité des 15 milliards qu’elles avaient payés». Et quand il rend hommage aux employés des aéroports, les militants CGT l’ovationnent…

Dans le public, on applaudit chaudement sans perdre son réalisme: «Ce sera vraiment difficile, 4,7 millions de signatures, c’est énorme!» glisse un jeune homme venu «par curiosité» et pourtant décidé à «faire campagne». Comment? «On ira sur les marchés, répond un voisin, on fera du porte-à-porte. Pour une fois qu’on a l’occasion de se prendre en main, il faut la saisir.»

Jeudi, selon le décompte du site indépendant adprip.fr , il y avait 235 800 signatures. Un bon début, mais encore loin du but.

(24 heures)