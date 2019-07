La police suisse recherchait le tueur de Francfort depuis plusieurs jours

Le fait divers n’aurait sans doute pas fait autant de bruit si la victime n’avait été un enfant de 8 ans et l’assassin un étranger. Le phénomène des «pousseurs» est connu en Allemagne, notamment à Berlin, où ce genre d’acte criminel se produit régulièrement.

Lundi matin, il est 9 h 49 sur le quai 7 de la gare de Francfort, lorsque l’Érythréen de 40 ans pousse – pour une raison toujours inconnue – une mère et un enfant sur la voie au passage d’un ICE (train à grande vitesse). Le conducteur ne trouve pas le temps de freiner. La mère réussira à éviter le train mais l’enfant perdra la vie. Avant de se faire arrêter à proximité de la gare par un policier en civil, l’auteur a tenté de pousser sur la voie une autre dame de 78 ans.

Un mois avant des élections régionales cruciales pour l’avenir du gouvernement, ce fait divers a été récupéré dès le départ par l’extrême droite pour dénoncer la politique migratoire. «Protégez enfin les citoyens plutôt que la culture de l’accueil sans limites aux frontières», a tweeté Alice Weidel, la présidente du groupe parlementaire de l’AfD (Alternative pour l’Allemagne), première force d’opposition à l’Assemblée fédérale (Bundestag).

Le ministre stoppe son congé

Le ministre de l’Intérieur, Horst Seehofer, a immédiatement interrompu ses vacances pour défendre sa politique de l’asile et montrer que l’État ne resterait pas sans réaction en matière de sécurité. «Je suis venu à Berlin pour tirer les conséquences de cet assassinat et pour chercher des solutions afin d’améliorer la sécurité de la population. Malgré des chiffres de la criminalité en baisse, je sais que le sentiment d’insécurité de nos concitoyens augmente», a-t-il expliqué.

Mais le «pousseur» de la gare de Francfort, qui risque la réclusion criminelle à perpétuité, ne remettra pas en cause le droit des étrangers. «Ce crime n’a rien à voir avec la politique migratoire, a déclaré Horst Seehofer. Et il y a une ligne rouge à ne pas dépasser: nous ne devons pas instrumentaliser la criminalité des étrangers. Cette façon de faire divise notre société et mène à toujours plus de violence», a-t-il ajouté.

Le message était clairement destiné à l’AfD alors que la violence d’extrême droite progresse. L’Allemagne reste sous le choc de l’exécution d’un élu proréfugié par un néonazi, en juin dernier, d’une balle dans la tête dans son jardin. La semaine dernière, à Wächtersbach en Hesse, un autre extrémiste a blessé grièvement par balle un étranger avant de se donner la mort.

Le ministre s’inquiète également du phénomène des «pousseurs». Il y a plus d’une semaine, un Serbe a tué une mère de famille de 34 ans – qu’il ne connaissait pas – à Voerde, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en la poussant au passage d’un train régional. La police a d’ailleurs appelé la population à la vigilance. Selon le vice-président du syndicat GdP, Jörg Radek, les actes «par imitation» sont courants après ce genre de fait divers.

Titulaire d’un permis C, l’Érythréen était recherché depuis plusieurs jours par la police de Zurich dans une affaire de violence conjugale. Jeudi dernier, il avait menacé sa voisine d’un couteau et l’avait enfermée avec sa femme et ses trois enfants (1, 3 et 4 ans) dans son appartement avant de prendre la fuite. Une explosion de violence sans précédent, selon le témoignage des deux femmes.

Pas de mandat international

Les autorités zurichoises se sont contentées de lancer un mandat d’arrêt en Suisse. «Les conditions n’étaient pas suffisantes pour un mandat international», a expliqué le chef de la police zurichoise. «Ce genre d’affaire se produit plusieurs fois par jour», a-t-il ajouté. Les enquêteurs ignoraient qu’il était en traitement psychiatrique depuis la perte de son emploi au début de l’année. Inconnu des services de police en Allemagne, il n’avait pas de casier judiciaire en Suisse.

Ce père de famille est arrivé illégalement en Suisse en 2006 avant d’obtenir l’asile en 2008. Selon les Allemands, il était un exemple d’intégration. «On voit même son histoire dans une brochure d’entreprise où il a travaillé», s’est étonné Horst Seehofer. Il s’agit donc sans doute d’un «problème psychiatrique», comme le souligne le Parquet. Le suspect doit être soumis à une expertise pour évaluer son degré de discernement.