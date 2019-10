La police trouve 2,5 kilos d'explosifs en Calabre

La police italienne a annoncé mercredi la découverte de 2,5 kilos d'explosifs, ainsi qu'un kilo de cocaïne et de nombreuses armes à feu, dans une planque potentielle de la mafia calabraise.

La cachette a été décelée par un chien renifleur lors d'un raid policier dans la ville de Reggio de Calabre (sud de l'Italie), réputée être un fief de la 'Ndrangheta (la très puissante mafia calabraise), a annoncé la police dans un communiqué.

Plus de 2,5 kilos de gélatine explosive, avec un détonateur et une mèche, étaient dissimulés sous des piles de vêtements stockés dans un garage. Cela «aurait pu servir à fabriquer un engin explosif improvisé (DEI)», ou bombe artisanale, a indiqué la police.

Les enquêteurs ont aussi notamment retrouvé deux mitraillettes, six fusils de chasse, quatre pistolets semi-automatiques et plus de 500 munitions. «Le potentiel offensif de cet arsenal est incroyable», a commenté la police. Un bloc de 1,1 kilo de cocaïne a en outre été saisi.

L'arsenal, volé, appartient vraisemblablement à une «unité locale du crime organisé», selon la police, qui a arrêté le locataire du garage. (afp/nxp)