Le journaliste Boris Johnson avait l’art de manier les «fake news»

Avant de se lancer dans sa carrière politique, il en est une moins connue du jeune Boris Johnson. En 1989, à 24 ans, il est envoyé par le «Daily Telegraph» à Bruxelles pour couvrir les institutions européennes. Il vient de se faire renvoyer de son premier emploi au «Times» pour une citation inventée de toutes pièces. «Bojo» aurait pu suivre les traces de son père, Stanley Johnson, un des premiers hauts fonctionnaires britanniques à Bruxelles en 1973, mais ses ambitions sont tout autres. Elles se résument à prendre systématiquement le contre-pied de ses collègues, souvent dans la drôlerie et la grandiloquence, épinglant la politique européenne sur tout et n’importe quoi. Histoire emblématique, celles de la taille des préservatifs, relatée par le «Guardian». Boris Johnson se moque des bureaucrates européens qui veulent, selon lui, standardiser ladite taille. Ce qui en vérité se révèle être une étude de sécurité demandée par le corps médical à l’époque du VIH devient une comparaison frénétique des journalistes sur la taille des pénis allemands, français ou italiens. «Un paquet d’inepties», résume un fonctionnaire européen, trente ans après.

Croisade contre l’EU

Bobards, boulettes, exagérations en tous genres, Boris Johnson clabaude contre les institutions européennes et ses allures de bouffon mal coiffé en font le journaliste vedette des Anglais, allant jusqu’à séduire Margaret Thatcher. Après les capotes, la courbure des bananes, la raideur des concombres, la taille des cercueils. Les bus à impériale londoniens vont être interdits, le chocolat anglais doit changer de nom en raison de sa faible teneur en cacao, les enfants de moins de 8 ans ne pourront plus souffler dans des ballons. Bruxelles est, pour Boris Johnson, un fléau pour le Royaume-Uni. En 1991, il annonce que le Berlaymont, siège de la Commission européenne, alors rempli d’amiante, sera démoli à l’explosif. Le bâtiment a été désamianté depuis et est toujours là.

Rendez-nous nos chips

Ses «scoops» sont loin de lui desservir. Le reste de la presse anglaise le suivra dans ses pires divagations, comme le résume Peter Guilford, ancien journaliste du «Times». «Nous étions sous pression. Nous faisions partie de cette grosse machine générant de l’euroscepticisme et Boris la conduisait.» Lorsqu’il invente la menace de Bruxelles d’interdire des chips au goût cocktail de crevettes, c’est tout le peuple britannique qui serre les rangs derrière lui. Moins anecdotique, on lui impute une responsabilité dans le référendum des Danois contre le Traité de Maastricht en 1992, suite à ses attaques récurrentes contre le président de la commission d’alors, Jacques Delors. En 1999, Boris Johnson devient rédacteur en chef du magazine «The Spectator», en promettant à son propriétaire, Conrad Black, qu’il ne profitera pas de sa position pour se lancer dans une carrière politique. Deux ans plus tard, il est candidat au poste de député de la circonscription de Henley, dans l’Oxfordshire. Sa carrière de journaliste est derrière lui, les petits arrangements avec la vérité ne font que commencer.