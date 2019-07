Le mathématicien Alan Turing honoré sur des billets

Articles en relation

Grâce a posteriori pour des milliers d'homosexuels Grande-Bretagne La mesure de grâce envisagée, communément appelée «loi Turing», portera sur 65'000 homosexuels, dont 15'000 sont encore en vie. Plus... 20.10.2016

«Alan Turing ressemble à une Lisbeth Salander» Interview Avant de donner suite à «Millénium», David Lagercrantz a fouillé des vies d’exception. Et notamment un des plus brillants cerveaux du 20e s., casseur de codes et de normes. Plus... Par Cécile Lecoultre 24.04.2016

Turing avait augmenté un médicament de 5000% Etats-Unis Vivement critiqué, le groupe pharmaceutique a cédé sous la pression et annoncé que le prix du Daraprim allait de nouveau baisser. Plus... 23.09.2015

Le monde est redevable à Alan Turing Phénomène Pour le romancier David Angevin, le génie anglais qui a cassé les codes d’Enigma et inventé l’informatique s’avère «probablement l’homme le plus important du XXe siècle». Plus... Par Bernard Chappuis 22.01.2015