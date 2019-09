Le personnel des hôpitaux révolutionne la grève

Au pays des grèves, c’est une grève comme il y en a peu, une grève inhabituelle. Elle a commencé le 18 mars dans le Service des urgences de Saint-Antoine, à Paris, un des vingt hôpitaux de la capitale, où une série d’agressions par des patients exaspérés avait traumatisé le personnel. «Pas des crachats ou des injures, ça c’est habituel, mais des agressions physiques: des coups, des tabassages au sol, des mâchoires démises», précise Candice Lafarge, une aide-soignante… Face à l’indifférence de la direction, le petit personnel de base – infirmiers et aides-soignants – a décidé de lancer la grève.

«La différence [avec les «gilets jaunes»], c’est qu’on ne se contente pas de dénoncer,on propose des mesures!» Oriane Plumet, Hôpital de la Pitié-Salpêtrière

D’abord ils étaient seuls. Un mois plus tard, quatre hôpitaux parisiens les ont suivis, puis d’autres encore, et enfin une multitude à travers tout le pays: aujourd’hui, 230 services d’urgence sont en grève, le chiffre ne cesse d’augmenter et les médecins pourraient à leur tour rejoindre le mouvement. La grève des Urgences est devenue une urgence politique.

Service public

La singularité de ce mouvement, c’est d’abord que les grévistes travaillent! Par obligation de service public et vu la faiblesse de leurs effectifs, ils sont assignés à leur poste même quand ils sont en grève. Donc ils bossent, assurent leur service comme à l’ordinaire et c’est sur leur temps libre, en dehors des heures de travail, qu’ils assument l’organisation du mouvement – coordination, négociations, contacts avec les médias. «Au début, c’était de la folie, on ne faisait que ça», se souvient Abdel Dougha, aide-soignant et l’un des premiers, comme Candice, à avoir lancé le mouvement. «Maintenant ça va mieux, on s’est réparti les tâches.»

Car tout se passe en dehors des syndicats. «Dans le personnel hospitalier, il y a l’image, sans doute erronée mais c’est ainsi, du syndicaliste vieilli, sans aucun pouvoir, qui ne travaille plus dans les services et n’est là que pour gueuler», sourit Oriane Plumet, infirmière à la Pitié-Salpêtrière et vice-présidente du collectif spécialement créé Inter-Urgences. Elle a 25 ans, ce mardi elle participera à une rencontre en vue d’un rapport commandé par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Elle a l’aplomb de sa détermination: «Nous, on veut garder notre image de professionnels du terrain, avec notre expertise de ce que nous vivons au quotidien.» Cela n’exclut pas des collaborations avec les syndicats, notamment pour leur soutien logistique, mais Oriane Plumet revendique le droit d’être entendus pour «les professionnels de base, sans que cela passe par des intermédiaires syndicaux ou des pontes médicaux». Un petit côté «gilets jaunes»? «On ne s’en revendique pas, mais peut-être que cela a joué un rôle de déclic. La différence, c’est qu’on ne se contente pas de dénoncer, on propose des mesures!»

«On arrive à des situations qui ne sont pas dignes de la France, c'est de la maltraitance institutionnelle» Anne-Claire Rafflegeau, Hôpital Bicêtre

Engorgements majeurs

Pourquoi la grève? En dix ans, la fréquentation des Urgences a doublé en France, alors que dans le même temps le nombre de lits d’hôpitaux était réduit. Un mouvement qu’on connaît partout en Europe, en Suisse aussi, mais qui conduit ici à des engorgements majeurs. «À Saint-Antoine, où pourtant nous ne sommes de loin pas les moins bien lotis, la durée moyenne d’attente, hors urgence vitale, est de trois à six heures», explique Candice. À l’Hôpital Bicêtre, en banlieue, Anne-Claire Rafflegeau raconte que «toutes les nuits, 15 à 30 patients sont hospitalisés sur des brancards, souvent dans les couloirs», faute de lits disponibles dans les services spécialisés.

Ajoutez à cela des effectifs réduits, des postes difficiles à repourvoir, une clientèle de sans-abri et des cas psychiatriques pas toujours faciles à gérer et vous avez une situation qui ne cesse de se dégrader. Anne-Claire Rafflegeau, aux Urgences depuis 2011, avait craqué pendant une courte période à cause d’une agression, mais elle est revenue parce que le virus est trop fort – «l’adrénaline, le travail en équipe, l’intensité des rapports avec des patients en détresse». À l’entendre, les conditions n’ont pas cessé de se dégrader: «On arrive à des situations qui ne sont pas dignes de la France, c’est de la maltraitance institutionnelle.» «On peut parler de mise en danger des patients et des soignants», ajoute Oriane Plumet.

Depuis la grève, les infirmiers et aides-soignants ont obtenu 100 euros de prime mensuels, des travaux de sécurisation sont en cours dans certains hôpitaux et des engagements de personnel supplémentaire sont promis. Le rapport commandé par la ministre de la Santé sera rendu en novembre, mais en attendant les résultats, la pression ne baisse pas. Abdel Dougha: «Les patients nous disent: «Bravo, continuez, on est avec vous. Mais surtout, il y a beaucoup de mercis…»