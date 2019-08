Le président du conseil annonce sa démission en pleine crise politique

Le premier gouvernement populiste italien n’a pas pu s’installer dans la durée. Un an après la signature en grande pompe d’un contrat de mariage entre la Ligue et le Mouvement 5 étoiles, le ministre de l’Intérieur Matteo Salvini a fait exploser le gouvernement en plein vol. Le président du Conseil, Giuseppe Conte, a annoncé mardi qu’il allait remettre sa démission au président de la République.

Avocat originaire du sud profond, Conte était entré au palais de la présidence du Conseil le 2 juin 2018 sur la pointe des pieds. Un an plus tard, il en sort avec fracas et prononce au Sénat un discours extrêmement violent contre Matteo Salvini.

Discours au vitriol

Giuseppe Conte a accusé le grand manitou de la Ligue d’avoir fait preuve d’un «manque total de sensibilité institutionnelle et d’une totale incompétence culturelle et constitutionnelle». Il lui reproche d’avoir «poursuivi ses intérêts personnels et ceux de son parti et d’avoir tenté durant tous ces derniers mois de capitaliser les sondages».

Et aussi de ne pas avoir hésité à utiliser les symboles religieux à des fins politiques au risque «de choquer les croyants et d’obscurcir le principe de la laïcité, l’un des grands fondamentaux d’un État moderne». «Attention, l’inconscience religieuse est dangereuse», a prévenu Giuseppe Conte.

Le président du Conseil a évoqué les propos récents de Matteo Salvini qui, durant un meeting, a demandé aux Italiens s’ils étaient prêts à lui accorder les pleins pouvoirs. Enfin, il a soulevé la question russe: la Ligue est soupçonnée par le Parquet de Milan d’avoir tenté de faire financer par Vladimir Poutine sa campagne électorale pour les élections européennes.

Matador mal à l’aise

«Je n’ai aucun regret et j’agirai encore de même. Je suis un homme libre qui n’a pas peur du jugement des Italiens», a répliqué Matteo Salvini en égrenant façon chapelet ses propres objectifs et ceux de son parti. Il a affirmé qu’il veut résoudre les nombreux problèmes de l’Italie, en évoquant par exemple l’introduction de la flat-tax. Ou encore la question de l’immigration clandestine.

Il n’a pas oublié l’Europe: l’avenir de la péninsule dépend selon lui de «la signature d’un quelconque fonctionnaire européen». De fait, l’Italie est menacée d’une procédure d’infraction pour dépassement budgétaire. Enfin, Salvini a plaidé pour des élections anticipées. Une solution selon lui inévitable.

Mais le matador était visiblement mal à l’aise. Alors qu’on attendait une réplique enflammée de l’homme ayant démontré durant les derniers mois qu’il savait manier le verbe et toucher les tripes de son auditoire, la réponse a été faible. Visiblement pris de court par Giuseppe Conte, Matteo Salvini n’a ni eu ni le temps, ni probablement l’esprit, de trouver les mots justes.

Après cette séance houleuse qui avait l’allure d’un procès, l’homme qui était entré au Sénat en vainqueur en ressort affaibli.

Coalition «Ursula»

La Constitution prévoit que le chef de l’État Sergio Mattarella rencontre les chefs des différents partis politiques dans les prochains jours.

Plusieurs solutions sont envisageables, à commencer par la création d’une majorité alternative avec la mise en place de la coalition «Ursula».

Cette formule a été proposée par Romano Prodi, ancien président du Conseil et ex-président de la Commission européenne. Il s’agirait de regrouper tous les partis ayant voté pour la nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, d’où le nom de cette coalition. À savoir, le Parti démocrate, le Mouvement 5 étoiles et peut-être même Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi. Encore un mariage bancal en perspective.

Autres solutions possibles: un gouvernement de transition en attendant les législatives anticipées qui pourraient avoir lieu à la fin d’octobre. En dernier ressort, enfin, un gouvernement de technocrates qui pourrait porter la législature à échéance, c’est-à-dire en 2022. Mais cette solution, synonyme de rigueur budgétaire, ne plaît à personne.