Les habitants de Rouen se sentent abandonnés

En apparence, la ville a retrouvé ses airs de normalité. De subites averses alternent avec de soudaines éclaircies – rien d’étonnant, on est en Normandie –, le vent chasse des rues les odeurs qui empestaient ces derniers jours et qui ne reviennent que par à-coups furtifs, comme un mauvais souvenir… Les touristes sont moins nombreux que d’habitude, mais ils sont quand même là, par petites grappes, à admirer les splendeurs de la ville.

Cinq jours après l’incendie de l’usine chimique Lubrizol, on pourrait croire que Rouen a déjà tourné la page. La veille au soir, lundi, le premier ministre Edouard Philippe est venu délivrer un message rassurant: à part les odeurs, certes «gênantes» mais «pas nocives», il affirme qu’il n’y a plus de risque et que «la qualité de l’air n’est pas en cause». Il promet «une absolue transparence» et s’engage à dire «ce que nous savons dès que nous le savons».

Le problème, c’est que dans les rues de la ville, quand on demande aux Rouennais ce qu’ils en pensent, personne ne le croit. «Je n’ai pas la moindre confiance, je ne crois rien de ce qu’ils disent», tranche Micheline, une retraitée pleine d’élégance, en vous fixant de son regard bleu. «La semaine dernière, quand le préfet a dit que la qualité de l’air était conforme à la normale, j’ai cru que je tombais de mon fauteuil», ajoute-t-elle avec une nuance de mépris. Jean-Christophe, chauffeur routier qui a travaillé «vingt ans dans les produits chimiques et pétroliers» et qui livrait à Lubrizol, n’est pas plus tendre: «Je ne les crois pas. J’ai un ami pompier qui était sur place, il faut entendre ce qu’il raconte.» Il sort son portable, montre des photos qu’il s’est échangées avec des proches, sa voiture blanche recouverte de suie, des tonneaux de jardin où l’eau de pluie est recouverte d’un film épais et gluant de substance noire…

Image : AFP

«Ils se foutent de nous!»

Il y a aussi ceux qui ont peur, littéralement peur, comme Nathalie, une commerçante qui tient un magasin à côté de la cathédrale: «Ils se foutent de nous! Ils nous disent que tout va bien alors que j’ai eu des diarrhées, des nausées, et que j’ai encore aujourd’hui des maux de tête.» Elle se sent négligée, oubliée: «Quand Chirac est mort, on a disparu de la scène pendant trois jours, je trouve cela scandaleux, c’est un sentiment d’abandon terrible.» Et enfin il y a ceux qui prennent les choses avec plus de distance: «Confiance? Pas vraiment. Je ne pense pas qu’ils nous disent tout, mais je ne sais pas si ce qu’ils cachent est grave», explique Christophe avec fatalisme. À part pour son fils de 1 mois, qu’il confine depuis l’incendie, il n’a pas peur. Anne-Sophie, mère d’un enfant de 2 ans, est plus sereine encore: «Je n’ai pas absolument confiance dans les autorités, mais je trouve qu’on a tendance à «psychoter». Moi j’habite au centre, on était sous le nuage. Alors je n’ai pas aéré pendant deux jours, mais ni moi, ni mon fils, ni mon compagnon, qui pourtant est allé travailler le jour de l’incendie, n’avons eu de malaise.»

Les lieux du drame, c’est tout près, à 2 km à vol d’oiseau de la cathédrale. Tous les accès à l’usine Lubrizol sont coupés à la circulation, pas moyen d’approcher. À pied, c’est plus facile, la zone industrielle est déserte, et on peut arriver jusqu’au site de l’incendie. Un amas de tôles effondrées, un peu partout des lances continuent d’arroser les débris, le bitume est glissant, l’odeur forte… Quand on approche des décombres, une sorte de gélatine noire opaque et gluante recouvre le sol. Impossible d’aller plus loin. D’ailleurs, deux hommes arrivent, en combinaison blanche, le visage recouvert de gros masques de protection avec des filtres. «Vous ne pouvez pas rester là, c’est dangereux», disent-ils en montrant leur masque. On obtempère et on retourne en ville, là où l’air est pur, comme l’affirme le préfet.

Discrédit

Le préfet, c’est l’homme qui cristallise toute la méfiance des citoyens envers les autorités. Représentant de l’État, il coordonne les opérations. Mais Pierre-André Durand n’a pas su rassurer la population. S’il doit faire face à de nombreuses informations faussement alarmistes qui circulent sur internet, son refus de publier la liste des produits qui ont brûlé ainsi que leur quantité a jeté un lourd sentiment de discrédit.

Mardi à 18 h, quand la manifestation de protestation organisée par les syndicats et les associations environnementales s’est ébranlée, cette liste promise par le premier ministre n’était toujours pas publiée – elle le sera en fin de soirée. «On veut la vérité», «On nous ment», disaient les pancartes, et une foule très impressionnante d’au moins 5000 personnes s’était rassemblée pour défiler. Dans une ville de 120'000 habitants, une telle mobilisation n’est pas anodine. Manifestement, Rouen n’est pas prête à revenir à la normale.