Les paysans de Rouen sont inquiets pour leurs terres

Quand il est sorti de chez lui, jeudi 26 septembre, vers 5 h du matin, Sylvain Lambert a d’abord pensé que son gril à gaz, dans le jardin, avait une fuite. Il y avait une forte odeur, mais tout était en ordre, bonbonne fermée et tuyaux bien en place. Alors il a pris sa voiture, et c’est quand il est arrivé à la ferme familiale de La Vieux-Rue, à une douzaine de kilomètres au nord de Rouen, en retrouvant cette forte odeur de gaz, omniprésente, qu’il a allumé la radio et appris l’incendie de l’usine Lubrizol.

Pas le temps d’y penser, il fallait traire les vaches. «Jusque-là, il faisait nuit et il pleuvait, on ne voyait rien, explique-t-il. Mais c’est en sortant de la traite, à 8 h, que j’ai mesuré l’étendue des choses: au sol, toutes ces flaques d’eau que vous voyez normales aujourd’hui étaient complètement noires, comme si on avait versé du pétrole brut…» Par chance, les laitières étaient à l’étable, mais dans un champ pas loin de la ferme, une vingtaine de vaches taries – «Je dis qu’elles sont en congé de grossesse pour que les gens comprennent» – étaient en liberté. «Avec mon beau-frère, on est allé les voir. Leur robe, au niveau du ventre, était devenue toute grise au lieu de blanche. J’ai téléphoné au vétérinaire et on a convenu de les laisser dehors pour qu’elles soient lessivées par la pluie. Si je les avais rentrées, je n’aurais pas su quoi faire…»

Visite du ministre

À une dizaine de kilomètres de là, presque dans les faubourgs de la ville de Rouen, Frédéric Dutot connaît les mêmes affres. Avec une ferme de 200 hectares principalement destinée à la production laitière (95 vaches), il fait aussi de la polyculture, du blé, du lin, du colza, et enfin du maïs pour l’affouragement des vaches en hiver. Une exploitation très comparable à celle de Sylvain Lambert, assez standard dans la région. «Le nuage est vraiment passé au-dessus de notre tête, explique-t-il. On était aux premières loges.»

Président cantonal du syndicat agricole FNSEA, Frédéric Dutot, depuis une semaine, consacre presque tout son temps à «la Lubrizol». Entendez qu’il fait le tour des collègues, relaie l’information de la Chambre d’agriculture ou du syndicat, fait le lien avec le maire, et même… reçoit le ministre. Lundi, quand le ministre de l’Agriculture Didier Guillaume est venu à Rouen pour rassurer les agriculteurs, c’est sa ferme qu’il a visitée. «On est tombé d’accord presque sur tout. S’il tient ses promesses, je pourrai dire: ça, c’est du ministre! Mais c’est pas encore fait…»

Production suspendue

Car 1800 agriculteurs au moins sont touchés par un arrêté préfectoral décidé samedi: toute la production de lait, œufs, miel ainsi que les récoltes dans les champs sont interdites jusqu’au résultat des analyses. Rien que pour les deux agriculteurs, cela signifie 4500 litres de lait jetés au purin chaque jour. À 35 centimes d’euro le litre, faites le compte. Frédéric Dutot a créé à côté de sa ferme un système de vente directe avec d’autres producteurs. «À part moi, qui ne peux plus vendre de lait, aucun de mes collègues n’est dans la zone d’interdiction touchée par l’incendie. Mais depuis jeudi, les clients ne viennent plus, le chiffre d’affaires a chuté de 50%. Est-ce qu’ils reviendront?»

L’attente des résultats

Malgré tout, Sylvain et Frédéric estiment avoir de la chance: ils ont récolté leur maïs quelques jours avant l’incendie et donc leurs vaches auront à manger cet hiver. Beaucoup de leurs voisins ne peuvent pas en dire autant. Mais ce qui frappe surtout, chez les deux paysans, c’est moins l’inquiétude financière à court terme – en définitive, ils ont confiance dans les autorités pour les indemnités – que la crainte de voir leur terre souillée. «Ce qu’on attend tous, c’est le résultat des analyses, soupire Frédéric Dutot. Je ne me fais pas trop de soucis pour le lait, mais pour les terres. S’il y avait quelque chose, ce serait une catastrophe.»

Sylvain Lambert, lui qui est si solide et passe ses journées depuis une semaine à rassurer ses collègues, l’exprime soudain dans un sanglot inattendu: «Vous savez, ma femme n’est pas paysanne et elle a tout fait pour dissuader notre fils de reprendre la ferme. Ça n’a pas marché car il a la passion, comme moi. Mais dans quel état sera mon exploitation? Je veux lui laisser quelque chose de propre, pas de sali!»

Les résultats des analyses tomberont dans quelques jours. Sylvain Lambert regarde ses champs et il ajoute: «Vous savez ce que j’ai envie de croire? La nature est bien faite et elle va se relever.»