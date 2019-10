Les restes de Franco seront exhumés jeudi

Les restes du dictateur espagnol Francisco Franco seront exhumés jeudi du mausolée dans lequel ils reposent près de Madrid, a annoncé lundi le gouvernement espagnol.

Ils seront ensuite transférés au cimetière du Pardo dans la banlieue de la capitale espagnole, une opération qui se déroulera «en présence de la famille du dictateur», précise le gouvernement dans un communiqué.

La Cour suprême espagnole, plus haute instance judiciaire du pays, avait rejeté en septembre le recours des descendants de Franco et donné son feu vert à l'exhumation du dictateur de ce mausolée voulue par le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez.

Un mausolée qui divise

Le mausolée monumental de Franco divise profondément l'Espagne, plus de quarante ans après la mort du dictateur. Inauguré en 1959, le «Valle de los Caidos» (la vallée de ceux qui sont tombés) est situé à environ 50 km de Madrid. Composé d'une basilique de 262 mètres de long creusée à même la roche et d'une abbaye bénédictine, le complexe est surmonté d'une croix de 150 mètres de haut pesant près de 200'000 tonnes.

Au bout de la basilique, dont les murs sont ornés de menaçantes statues d'archanges et de scènes inspirées de l'Apocalypse biblique, se trouvent les tombes toujours fleuries de Francisco Franco, mort en 1975 après 36 ans de règne sans partage, et de José Antonio Primo de Rivera, fondateur du parti fascisant de la Phalange tué au début de la guerre d'Espagne.

Franco, vainqueur de cette sanglante guerre civile (1936-1939), avait ordonné la construction de ce complexe en 1940, dont il prétendra plus tard faire un lieu de «réconciliation» de tous les Espagnols. Les corps de plus de 30'000 victimes de la guerre civile, «tombées pour Dieu et pour l'Espagne», avaient été dans cette optique amenés dans la crypte. Dont une partie issus du camp républicain opposé à Franco et transférés depuis des fosses communes sans le consentement de leurs proches. (ats/nxp)