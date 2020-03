Lesbos se barricade face aux migrants

L’imposant bateau militaire attend dans le port de Mytilène, à Lesbos. Le vent balaie les vagues, les chiens trottinent sur le béton, des policiers sont postés devant des barrières. Massés derrière, quelque 550 migrants, des hommes, des femmes et beaucoup d’enfants, venus majoritairement d’Afghanistan et d’Afrique, attendent et dorment dans des bus ou un petit abri du port depuis trois jours, ce vendredi.

Ces passagers viennent tout juste d’arriver sur l’île. Ils font partie des 1500 personnes au total qui ont rallié la Grèce depuis la Turquie par la mer, les 1 er, 2 et 3 mars, juste après l’annonce de l’ouverture de la frontière par Ankara. Les arrivées se sont calmées, le temps s’est dégradé. Mais Lesbos, si proche des côtes turques, s’attend à voir de nouvelles embarcations accoster.

Une fois à terre, les migrants n’ont toutefois pas rejoint le camp insalubre de l’île, dans le village de Moria. Depuis des mois, près de 19'000 personnes y sont bloquées le temps du traitement de leur demande d’asile. Pour ces nouveaux arrivants, l’escale grecque devrait d’ailleurs être de courte durée. Après leur embarquement sur le bateau militaire, ils devraient être transférés vers une destination encore inconnue en Grèce, avant un renvoi dans leur pays, d’après le Ministère grec de l’immigration.

Droits bafoués

Car depuis le 1er mars, ces exilés n’ont plus les mêmes droits. Athènes refuse désormais toute nouvelle requête d’asile des personnes entrées illégalement sur son territoire pour au moins un mois. La mesure, contraire au droit international, selon le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR), a été imposée dans l’urgence pour dissuader les réfugiés en Turquie qui souhaiteraient venir. Ces 550 migrants sont placés en garde à vue pour entrée illégale, selon les ONG locales. Le gouvernement du conservateur Kyriákos Mitsotákis envoie un message clair: la Grèce a fermé ses frontières. Athènes, qui qualifie de «menace asymétrique» le déplacement de migrants à ses portes, «fera tout pour les stopper», assure le gouverneur des îles égéennes du nord, Kostas Moutzouris: «Erdogan est en train d’acheminer les réfugiés aux frontières. Nous ne pouvons plus assumer d’autres arrivées. Les habitants sont fatigués.»

Sur l’île-frontière, la relation avec le voisin turc est tendue de longue date. «Ici, c’est la rupture entre Orient et Occident, ils sont musulmans, nous sommes chrétiens. Certains ici pensent que des réfugiés sont des agents turcs.» La fenêtre de son bureau donne sur la promenade de Mytilène, bordée de cafés bondés, où se croisent les jeunes habitants et des groupes de réfugiés. «Dans le camp de Moria, il y a 86 nationalités, précise-t-il, cela a tout changé pour notre île et surtout pour le village où il se situe.»

À Moria, plusieurs dizaines de riverains de cette bourgade de 1500 âmes «montent la garde», précise le gouverneur. «Ils empêchent les migrants de rentrer dans le village. Pour le moment, ça n’a pas dégénéré, mais cela pourrait arriver.» Depuis deux semaines, une atmosphère de colère s’est emparée de l’île. D’abord avec la décision du gouvernement d’y construire un nouveau camp, puis avec les annonces d’Ankara. Des échauffourées ont aussi eu lieu sur le port entre réfugiés voulant monter dans des ferries et policiers antiémeute. Certains riverains se sont radicalisés, remontés par les nouvelles arrivées de migrants. Les plus extrêmes ciblent les ONG et les journalistes: les premières pour leur soutien aux migrants, les deuxièmes pour la couverture des événements. Instaurant un climat de peur, ils brisent les voitures de location, créent des barrages sur les routes, fouillent certains reporters.

Sous pression, certains bénévoles ont quitté l’île. Jeudi, deux riverains ont été condamnés par le Tribunal de Mytilène à 3 mois de prison avec sursis pour menaces sur des travailleurs humanitaires. «J’ai honte», souffle Athina Soulagni, tenante d’une librairie de Mantamados, village niché dans les terres. «Lesbos aide les réfugiés, ce n’est pas à eux que nous en voulons, mais aux gouvernements grec et turc, qui instrumentalisent la situation.»

Un char militaire ronronne soudain sur les routes désertes. Face à la Turquie, l’île a d’importantes bases. Ces derniers jours, des renforts de la marine se sont déployés en mer aux côtés de la garde côtière, «pour protéger la frontière», d’après le Ministère de la protection civile.

Ce samedi, des manifestants protesteront contre cette politique de fermeture. L’initiative antifasciste contre les camps de rétention a appelé à un large rassemblement à Mytilène en soutien aux migrants du port. «Tout le monde, de tout bord politique, sauf l’extrême droite, est invité à venir», précise Joakin, travailleur au centre local Mosaik. La manifestation s’annonce tendue. Plusieurs médias locaux ont rapporté la présence vendredi sur l’île d’Allemands issus d’un groupe néonazi.