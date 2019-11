Macron tente d’apaiser les hôpitaux avant la grève

Il n’y a désormais dans le monde politique français plus qu’une date en perspective, qui bouche l’horizon et occupe toutes les têtes: c’est le 5 décembre. Journée de grève de la SNCF et de la RATP contre la réforme des retraites, elle devient le point de ralliement de tous les mécontentements. Les «gilets jaunes», lors de leur assemblée de Montpellier au début de novembre, ont appelé à la mobilisation; deux syndicats d’Air France invitent à suivre le mouvement; La Poste et les enseignants hésitent à le faire et maintenant les syndicats de police menacent de s’y mettre s’ils n’obtiennent pas satisfaction d’ici là…

La menace est d’autant plus sérieuse que certains syndicats de transport envisagent une grève dans la durée. «On s’attend déjà à manger la bûche de Noël ensemble», a ironisé Laurent Djebali, secrétaire général adjoint de l’UNSA-RATP (les transports publics parisiens).

Dans ce contexte explosif, le gouvernement a quinze jours pour tenter d’étouffer les incendies là où il le peut. C’est ce qu’a fait mercredi le premier ministre, Édouard Philippe, en direction des services d’urgence des hôpitaux, dont le personnel mène depuis le mois de mars une grève symbolique (en état de sous-effectif, ils se déclarent en grève mais sont réquisitionnés pour travailler).

Traité à l’origine par le mépris, car il ne concernait que le personnel infirmier et aide-soignant d’une poignée d’hôpitaux parisiens, le mouvement a pris de l’ampleur au fil des mois puis a été rejoint par les médecins urgentistes, révélant un état d’épuisement du personnel et l’incapacité des hôpitaux à repourvoir les places vacantes faute d’attractivité. La semaine dernière, le président Macron reconnaissait que «la situation est encore plus grave que celle que nous avions analysée», et il annonçait «des décisions fortes».

Quelles sont-elles? Édouard Philippe les a révélées mercredi matin, les présentant comme une réponse à «la colère, l’épuisement et le désarroi des hôpitaux». Premier problème, le manque d’attractivité pour les employés: les grévistes demandaient que leur salaire mensuel (en moyenne 2062 euros nets) soit augmenté de 300 euros. Ils ne l’obtiennent pas; en revanche, une prime logement de 66 euros par mois sera attribuée à 40'000 infirmiers et aides-soignants de la région parisienne, et une prime annuelle de 300 euros ira à 600'000 employés jugés performants. Coût: 210 millions d’euros.

Édouard Philippe a également annoncé une hausse du budget attribué aux hôpitaux de 300 millions l’an prochain et 600 millions les deux années suivantes (sur 84 milliards par an, soit une augmentation de 0,35%), ainsi qu’une reprise de 10 milliards d’euros sur la dette des hôpitaux par l’État. Ils retrouveraient ainsi une capacité d’autofinancement supérieure pour des investissements. Enfin, le rôle des médecins sera renforcé dans la gouvernance. En résumé: un coup de pouce sérieux pour les hôpitaux, mais pas de revalorisation véritable du salaire du personnel.

Réaction d’Orianne Plumet, infirmière et vice-présidente du collectif Inter-Urgences, à l’origine de la grève: «Cette annonce va mettre de l’huile sur le feu et ne répond pas du tout à nos demandes. Ce sont des mesurettes qui visent à nourrir des clivages entre Paris et les régions ou entre les médecins et le reste du personnel.» Elle se dit particulièrement déçue après «les mots très forts du président», qui avaient créé un espoir. Que fera-t-elle le 5 décembre? «On doit encore voter là-dessus… Moi, je pense que j’y serai. Pourtant, je n’étais pas convaincue au départ, mais je le suis de plus en plus…»