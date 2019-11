Le mauvais élève polonais espère sortir du charbon

Roman tousse. «Depuis toujours, marmonne le chauffeur de taxi qui, à 60ans, n’a jamais quitté sa Cracovie natale. Mais en hiver, c’est plus grave.» Une nouvelle quinte, il s’excuse de nous incommoder. «La ville est comme sous une cloche, l’air sent mauvais.» Il nous parle avec fierté du nouveau chauffage propre de son immeuble, se réjouit du progrès. «Avant, on brûlait du charbon ou du bois. On a toujours fait comme ça. Ce n’était pas cher. À la campagne, ils continuent de brûler tout ce qu’ils trouvent.» C’est ce qu’on appelle ici le fameux «Schlamm», une boue de charbon agrémentée de déchets ménagers ou de plastiques. Avec pour conséquence ce brouillard hivernal de benzopyrène et de particules fines qui étouffe la population. Roman soupire: «Ça nous tue à petit feu…»

Leader du charbon, le pays est, sans surprise, régulièrement épinglé pour sa politique environnementale. Ce qui a fait dire cet été à Emmanuel Macron, en s’adressant aux jeunes activistes français du climat, d’«aller manifester en Pologne», soulevant au passage un tollé général à Varsovie. Selon l’OMS, 33 des 50 villes les plus polluées d’Europe se trouvent en Pologne. Et la Silésie, où s’est tenu l’année passée le sommet de l’ONU sur le climat à Katowice, conserve jalousement son industrie minière, garante d’une bonne centaine de milliers d’emplois.?

Nouveaux chauffages

À Cracovie, on réagit enfin. Peut-être en raison de l’explosion du tourisme, qui rime mal avec alerte au smog. Au 1er septembre, quelques 20000 immeubles comme celui de Roman ont dû changer leur chaudière à charbon sans filtre contre un système au gaz ou la raccorder au chauffage central de la ville. «Nous sommes sur la bonne voie, se réjouit Magdalena Kozlowska, qui nous accueille dans les locaux vétustes des militants de Krakowski Alarm Smogowy. Depuis 2012, nous alarmons les autorités, mais nos moyens sont limités. Ici, toujours plus de gens ont de l’asthme. Des recherches médicales sur des femmes enceintes exposées à la pollution ont montré que leurs bébés sont plus petits et ont de moins bons résultats dans les tests cognitifs.»

C’est une lutte infatigable qu’a menée l’association, à coups de manifestations et de distributions de masques filtrants dans les rues. Les chauffages au charbon ont finalement été interdits et des subventions généreuses ont permis aux ménages les plus pauvres de changer de système. «Mais la pollution ne touche pas que Cracovie, s’inquiète la jeune femme. Les chaudières de toute la région doivent être remplacées d’ici à 2022. Et la plupart des gens ne sont même pas au courant.»

C’est le paradoxe de la Pologne. Alors que la COP de Katowice a servi de première tribune à Greta Thunberg, révélant au monde entier la jeune activiste suédoise, l’engouement écologiste n’a jamais vraiment pris dans le pays. «Nous avons des grèves du climat», admet Anna Nowosad, à la tête des scouts de Pologne. Avec plus de 100'000 membres, le mouvement est un fer de lance de la lutte pour l’environnement. Les scouts nettoient les forêts, replantent des arbres. «Mais nous n’avons pas notre propre Greta. Une jeune fille a protesté quelques jours devant le parlement de Varsovie, mais ça n’a pas été suivi par les médias. Les jeunes ne se sentent pas encore assez concernés.»

Belchatów, le monstre

Dans ses bureaux au centre-ville de Varsovie, une autre ONG mène un autre combat, à l’échelle nationale celui-là. Client Earth, qui œuvre dans les domaines du droit et de l’environnement, s’est attaquée récemment au symbole du charbon polonais, la centrale thermique de Belchatów. L’usine de tous les superlatifs. Deux cheminées qui culminent à 300 mètres, hautes comme la tour Eiffel. La centrale thermique la plus puissante d’Europe, mais aussi la plus polluante. Depuis sa mise en service en 1982, elle a craché dans l’atmosphère environ un milliard de tonnes de CO2… «Belchatów brûle du lignite, la forme la plus sale du charbon, explique Marcin Stoczkiewicz, avocat de l’ONG. Pire, ses émissions de CO2 augmentent chaque année, car les réserves de lignite s’épuisent et sont de qualité moindre.» L’action en justice de Client Earth contre l’opérateur de la centrale, contrôlé en majorité par l’État, vise l’arrêt de la combustion de lignite d’ici à 2035. «Nous ne demandons pas de fermer la centrale, ajoute l’avocat. Techniquement, il est possible d’en faire autre chose, une centrale à gaz, nucléaire, ou aux énergies renouvelables. On pourrait conserver les employés. On leur donne seizeans pour faire la transition, car nous sommes conscients que cela prendra du temps.»

Le temps, Roman ne l’a plus vraiment. Il sait que l’air vicié qu’il respire depuis des années à Cracovie lui a rongé les poumons. «J’ai quatre petits-enfants. J’espère vraiment qu’on sortira un jour du charbon. Pour eux.»