Merkel et Orban fêtent la fin du Rideau de fer

La chancelière allemande, Angela Merkel, et le premier ministre hongrois, Viktor Orban, ont célébré lundi le trentième anniversaire de la fin du Rideau de fer entre l'Est et l'Ouest avec la volonté de mettre l'accent sur ce qui unit les Européens et non pas sur ce qui les divise.

Angela Merkel, invitée de Viktor Orban, s'est rendue en Hongrie, dans la ville frontalière de Sopron où, le 19 août 1989, plus de 600 Allemands de l'Est, avaient profité de l'ouverture d'un poste-frontière avec l'Autriche, à l'occasion d'un «pique-nique paneuropéen», pour fuir à l'Ouest.

Brèche décisive

L'événement fut une brèche décisive dans le «Rideau de fer», cette séparation idéologique puis physique, établie en Europe au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale entre la zone d'influence soviétique à l'Est et les pays de l'Ouest. «Je ne serais pas une femme politique et je ne pourrais pas être chancelière d'une Allemagne réunifiée» si ces événements n'avaient pas eu lieu, a déclaré Angela Merkel, manifestement émue, au cours d'une conférence de presse.

Ce pique-nique «est devenu un symbole international prouvant que le désir de liberté ne peut pas être repoussé», a-t-elle auparavant estimé dans un discours aux côtés de M. Orban, après un service religieux dans une église de la ville. «Sopron montre ce qui fait de nous des Européens, a poursuivi Mme Merkel. [Le pique-nique] était un positionnement en faveur de la solidarité, de la liberté et de la paix, pour une Europe à visage humain.» Ces valeurs doivent continuer d'«unir l'Europe», a soutenu la chancelière, appelant également à «combattre les causes de la fuite et des persécutions» qui poussent des personnes à l'exil, vers l'Europe notamment.

La politique européenne d'asile a suscité ces dernières années de vives crispations incarnées par les postures divergentes d'Angela Merkel et de Viktor Orban au pic de la vague de réfugiés de 2015. Alors que la chancelière conservatrice avait d'abord plaidé pour une politique d'asile généreuse, le premier ministre souverainiste hongrois y a opposé un refus catégorique de l'immigration.

- «Pas de contradiction» -

Mais à Sopron, Angela Merkel s'est gardée de critiquer ouvertement Viktor Orban sur cette question, comme elle l'avait fait au cours de leur dernière rencontre à Berlin en juillet 2018. «Ursula Von der Leyen [la présidente désignée de la Commission européenne] a dit qu'elle entendait relancer les discussions afin de trouver une position commune européenne sur les questions de migration et je trouve cela important», s'est-elle contentée d'expliquer. «[...] Pour régler le problème dans sa totalité, je pense qu'il faut travailler sur ce qui nous unit et tenter de surmonter les différends», a ajouté le chancelière.

Depuis 2015, plus de 200 kilomètres de clôtures érigées par le gouvernement de Viktor Orban contre les migrants ferment les frontières sud de la Hongrie avec la Serbie et la Croatie. Angela Merkel a toujours rejeté cette «politique des barbelés» au cœur de l'UE.

Le premier ministre hongrois a assuré lundi qu'il n'y avait «pas de contradiction» entre le démantèlement du Rideau de fer, qui a abouti à la chute du Mur de Berlin le 9 novembre 1989, et la construction de nouvelles clôtures aux frontières européennes. Dans les deux cas, le but est de bâtir une «Europe de paix et de sécurité», a-t-il soutenu.

Fille d'un pasteur parti vivre avec toute sa famille volontairement dans l'Allemagne de l'Est communiste et athée pour prêcher l'Évangile, Angela Merkel, âgée de 65 ans, s'affiche comme une responsable qui ne cède rien sur les valeurs de liberté, de justice et d'État de droit.

Aux yeux de Viktor Orban, âgé de 56 ans et qui a débuté dans l'arène politique en tant que dissident libéral en 1989, la chute du communisme a d'abord marqué pour la Hongrie et les autres pays de l'Est la reconquête de leur souveraineté, un principe sur laquelle il s'est montré de plus en plus intransigeant au fil des ans, jusqu'à être accusé de dérives antidémocratiques dans son exercice du pouvoir.

Au-delà de leurs divergences politiques, les deux gouvernements ont des intérêts économiques étroitement liés, l'Allemagne étant le principal partenaire économique de la Hongrie du fait notamment de la forte implantation de ses constructeurs automobiles dans ce pays. (afp/nxp)