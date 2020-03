Pourquoi tant de morts en Italie?

Le moteur économique de l’Italie est éteint. Samedi soir, au cœur de la nuit et dans une nouvelle allocution dramatique, le président du Conseil, Giuseppe Conte, a annoncé «la fermeture de toutes les activités non essentielles». Seuls la filière agricole et de distribution alimentaire, les pharmacies, les fournisseurs de services vitaux comme l’énergie, les transports de marchandises, les kiosques à journaux et les bureaux de tabac resteront ouverts. Usines et fabriques (sauf celles produisant du matériel médical), administration publique, chantiers et officines de services ont baissé le rideau jusqu’au 3 avril au moins.

Le patronat et le président du Conseil ont jusqu’au bout tenté d’éviter ce lockdown total pour épargner l’appareil productif de la péninsule. L’Exécutif a toutefois dû s’y résoudre devant la vertigineuse progression de l’épidémie. Pour la seule journée de samedi, le bilan s’élève à 4821 nouvelles contagions et 793 décès. Il fallait répondre par une initiative à l’anxiété collective croissante que provoque, chaque jour à 18h, la macabre liturgie du comptage quotidien de la Protection civile.

11'000 verbalisations

Le gouvernement devait également mettre fin à une ambiguïté. Les Italiens ne respectent pas tous l’injonction de «rester à la maison» et 11'000 d’entre eux ont été verbalisés samedi. Mais on ne peut pas traiter un joggeur ou un couple qui se promènent dans un parc comme des délinquants sanitaires, alors que des centaines de milliers d’ouvriers se déplacent chaque jour dans les foyers les plus virulents du Nord ou que le métro de Milan est tous les matins plein à craquer de personnes qui vont travailler. Répression au nom de la santé publique ou realpolitik économique: il fallait choisir.

Enfin, Giuseppe Conte a dû agir avant que la situation politique ne lui échappe totalement. Les gouverneurs des grandes régions les plus atteintes, Lombardie, Émilie-Romagne et Vénétie, faisaient pression sur le gouvernement et ont fini par imposer samedi, à l’échelle locale, l’arrêt des activités non essentielles. Sans une décision nationale, prise dans la soirée, la péninsule tombait dans l’anarchie et l’État perdait toute autorité.

Mais au-delà de la gestion de la crise, une question taraude les Italiens: pourquoi tant de morts chez nous? Alors que, selon l’OMS, la mortalité va de 0,8% en Allemagne à 3,8% dans la province du Hubei, elle s’élève en effet à 9% dans la péninsule et… 12% en Lombardie.

Les autorités invoquent des modes de comptabilité des décès différents, les autres pays ne faisant pas entrer dans la catégorie coronavirus les victimes atteintes de pathologies multiples, en plus du Covid-19. Le maire de Bergame a toutefois admis qu’il y a longtemps qu’on ne pratique plus de test sur les personnes décédées et que, dans sa région, le nombre de victimes du virus est cinq fois supérieur aux chiffres officiels.

Une population âgée

Mérite de la diète méditerranéenne et d’un système de santé universel, les Italiens sont, après le Japon, le peuple le plus vieux du monde. Or c’est principalement pour les plus de 80 ans que le Covid-19 est létal. L’explication est séduisante mais pas suffisante. En Corée du Sud, où la population est sensiblement aussi âgée qu’en Italie, la mortalité n’est que de 1,1%. Certains cherchent une réponse dans les spécificités sociologiques des Lombards. Les zones les plus touchées sont les plus laborieuses du pays, le règne des petits patrons pour qui la fabrique est la seule religion laïque. Le 28 février, ils lançaient encore une campagne de communication, «Bergame debout», pour rassurer leurs clients étrangers. Malgré l’évidence de la catastrophe qui s’abattait sur leur population, Brescia et Bergame n’ont jamais cessé de travailler et de faire circuler le virus. Ni de polluer. Et la pollution, notamment les particules fines, est, au regard de certains médecins, un facteur aggravant pour les pneumonies.

Le foot est également accusé. Le 19 février dernier, l’Atalanta, l’équipe de Bergame, disputait à Milan devant 45'000 tifosi entassés dans le stade un huitième de finale de la Ligue des champions contre le Valencia. Une victoire historique mais aussi une bombe biologique à l’origine de l’ampleur, encore sous-estimée, de la contagion et donc du nombre de morts. Enfin, reste l’ennemi No 1, le Covid-19. Certains chercheurs n’excluent pas qu’il ait pu muter pour donner naissance à une souche lombarde particulièrement agressive.

Beaucoup de doutes mais une confirmation. Dimanche, ce sont encore 651 Italiens qui sont décédés du Covid-19. Davantage que partout ailleurs dans le monde.