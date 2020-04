Le plan d’Édouard Philippe pour éviter «l’écroulement» de la France

Sur les chaînes d’information en continu, on l’annonçait comme «le discours le plus important de la carrière du premier ministre». À 15 h, mardi après-midi, la France retenait son souffle et Édouard Philippe grimpait à la tribune de l’Assemblée nationale pour détailler son plan du déconfinement.

Le ton grave, il commence par rappeler qu’en attendant un vaccin il faudra apprendre à vivre avec le virus: dès le 11 mai avec le déconfinement, le gouvernement table sur une fourchette de 1000 à 3000 nouveaux cas Covid par jour qui devront être isolés, testés, et pour lesquels il faudra retrouver les 20 à 25 personnes contacts en moyenne pour les tester elles aussi. Pour cela, 700 000 tests seront disponibles par semaine, des brigades de traçage seront créées et le recours à l’outil numérique Stop Covid – qui permettrait de savoir par exemple si vous avez côtoyé un inconnu infecté dans le métro – fera l’objet d’un débat au parlement quand le système fonctionnera.

Que se passera-t-il le 11 mai? D’abord, les Français seront à nouveau libres de sortir de chez eux, sans attestation. Tous les commerces pourront ouvrir à condition d’assurer la protection du personnel et de respecter les règles de distance sociale. Le port du masque sera recommandé et les commerçants pourront l’imposer à leur clientèle.

Pour les entreprises, le télétravail reste théoriquement la règle et dans les autres cas, le gouvernement invite les entreprises à instaurer des horaires décalés pour éviter la foule aux heures de pointe. Quand les distances au travail ne peuvent être assurées, le port du masque sera obligatoire.

Il sera obligatoire également dans les transports publics et les taxis. Un siège sur deux sera condamné et les transporteurs devront faire respecter les distances – sans que le premier ministre explique comment cela pourrait être possible dans le métro. Les transports interrégionaux en train de plus de 100 km resteront interdits et réservés aux déplacements professionnels ou familiaux impératifs.

Pour les écoles, la réouverture se fera de manière très progressive: le 11 mai pour les écoles primaires et maternelles, avec liberté de choix laissée aux parents, quinze élèves par classe au maximum et pas de masque, sauf pour les enseignants s’ils approchent les enfants. Le 18 mai, ce sera au tour des collèges, mais avec port du masque obligatoire. Enfin, la réouverture des lycées pourrait intervenir début juin, mais la décision sera prise dans un mois.

Dans un mois également, le sort des cafés et restaurants sera tranché, qui pourraient rouvrir le 2 juin. De même pour les musées, les cinémas et les cultes religieux. On notera que les départements, classés selon leur situation épidémiologique, pourraient accélérer ou retarder certaines mesures.

«Nous devons protéger les Français sans immobiliser la France et la faire s’effondrer», a conclu Édouard Philippe, qui avertit d’«un risque d’écroulement» si le pays ne sort pas du confinement. Autant d’arguments qui ne convainquent pas l’opposition. «La deuxième vague de l’épidémie est inéluctable», s’est exclamé le président des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon. «Vous avez certes posé un cadre théorique rationnel, mais nous n’avons pas confiance», a ajouté le président du groupe Les Républicains, Damien Abad.