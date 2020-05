Le Portugal, bon élève de la crise, attend les touristes

Mythe abondamment exploité, le fameux «temps suspendu» de Lisbonne n’a jamais paru aussi palpable. Il faut s’y promener, en ce début mai, dans les pas de Fernando Pessoa pour constater l’abandon des rues et monuments décrits par l’écrivain dans «Lisbonne». Un petit guide littéraire qui, chaque année à l’aube de la saison estivale, s’écoule à des milliers d’exemplaires quand la ville bruisse d’accents francophones.

Mais aujourd’hui, si les libraires et les petits commerces ont rouvert depuis lundi à la faveur d’un déconfinement prévu en trois phases, les touristes, eux, sont toujours fantomatiques. Une absence qui pèse de tout son poids sur le secteur du tourisme. Yann Rotundo en sait quelque chose. Ce restaurateur de 28 ans et sa compagne, tous deux Genevois, ont ouvert en février la sandwicherie BBB Taste dans la Madragoa, un quartier populaire de la capitale portugaise. «On a quitté la Suisse pour se lancer dans ce projet, qui nous tient à cœur. Après un an d’investissement et de retards liés aux travaux, on se réjouissait d’ouvrir enfin, et puis voilà…»

Mesures payantes

Un mois et demi plus tard, rideau. Le Portugal vient alors d’enregistrer, le 16 mars, son premier décès provoqué par le coronavirus, confirmation de l’arrivée – tardive – de la pandémie à la pointe occidentale de l’Europe. Aussitôt, les autorités décident de fermer la frontière avec l’Espagne. Avant de décréter, dans la foulée, l'état d'urgence et d’imposer le confinement (qui restera en vigueur jusqu’au 2 mai). Une réaction rapide et prudente car le système national de santé, affaibli par des années d’austérité, n’aurait pas supporté le choc. Ces mesures s’avéreront payantes dans la gestion de la crise sanitaire, parmi d’autres atouts: une seule frontière terrestre à gérer et une classe politique solidaire du gouvernement socialiste.

Résultat: le Portugal recense à ce jour 1114 décès provoqués par le Covid-19, 23 fois moins que son voisin espagnol. C’est sur cette «exception» qu’entend désormais capitaliser le tourisme. Un secteur essentiel au Portugal, qui pèse 16,5% du PIB et qui a largement contribué à la relance économique du pays après la crise de la dette. Au point de voir celui-ci dégager l’an passé un excédent budgétaire, le premier depuis l’avènement de la démocratie en 1974. Une reprise inespérée aujourd’hui cruellement balayée.

Yann, le restaurateur suisse, attend désormais le 18 mai, la deuxième phase du déconfinement, pour la réouverture des cafés et restaurants. Son optimisme est mesuré: «Tous les frais qui ont été repoussés – crédit bancaire et loyer –, il va falloir les payer, en fractionné. On appréhende le mois de juillet. On verra à ce moment-là si on met la clé sous la porte. On s’y refuse, évidemment, mais c’est une possibilité qu’il faut considérer.» D’autant que les prévisions économiques n’augurent rien de bon: selon une étude du think tank Oxford Economics, le nombre d’entrées internationales au Portugal devrait baisser cette année de 40%, alors que le pays avait battu tous les records en 2019, avec 27 millions de touristes recensés (soit une hausse de 7,3% par rapport à 2018).

Le marché intérieur

«Il va falloir s’habituer, se réinventer», annonce Yann. En début de semaine, le quotidien «Público» annonçait que le tourisme lorgnait désormais «les millions d'euros du marché intérieur». Dans les colonnes du journal portugais, le président de la fédération patronale du secteur espérait que 2020 soit «l’année de la redécouverte de leur pays par les Portugais». Notre restaurateur, lui, est déjà au diapason: «On va baisser nos tarifs, pour rester attractifs auprès des consommateurs locaux, sans se faire trop d’illusions. Car parmi les clients, beaucoup ont perdu leur emploi ou une partie de leurs revenus.»

Pour les rassurer, le label d’hygiène et de sécurité Clean & Safe a été mis en place par Turismo de Portugal. Employée par cet organisme pour promouvoir son pays, notamment auprès des Suisses, Inês Almeida Garret explique que «plus de 2000 établissements, restaurants ou hôtels, l’ont déjà obtenu». «Cela leur permet de donner des garanties aux touristes, de montrer qu’ils respectent toutes les précautions nécessaires. C’est aussi le cas dans les aéroports portugais.»

Par la route

Détenteur du label, le groupe Martinhal espère rouvrir en juin ses quatre hôtels de luxe en Algarve, à Cascais et à Lisbonne. Ses propriétaires suisses, Chitra et Roman Stern, ont bon espoir: «Le Portugal reste attractif grâce à sa situation sanitaire, explique Chitra. On voit d’ailleurs que le marché immobilier et l’intérêt étranger se maintiennent. Cet été, les gens vont être en quête d’espace, pour respecter les distances, et nous avons ici de très jolis coins à faible densité de population. Si les vols restent suspendus, ils viendront par la route.»

À l’instar des centaines de milliers d’émigrés portugais qui, chaque été, retournent au pays pour leurs vacances. S’ils devaient ne pas venir, à cause des restrictions sanitaires, le préjudice s’élèverait à 900 millions d'euros pour le Portugal, qui compte aussi sur eux. En attendant, leurs villages d’origine sont comme les rues lisboètes: le temps y est suspendu.