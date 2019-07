Pour Bernard Tapie, la victoire de sa vie

C’était le combat de sa vie, disait-il. Il vient de le remporter, contre toute attente. «C’est ma plus belle chimio!», se serait-il même exclamé en apprenant le jugement. Bernard Tapie, 77 ans, n’était pas au tribunal ce mardi matin pour savourer sa victoire. Très affaibli et hospitalisé à Paris où il subit un traitement pour un double cancer, il ne l’a apprise qu’au téléphone de la voix de son avocat. «Il était très ému. Cela a été pour lui une joie immense. Il avait la certitude très forte depuis le début de la procédure qu’il avait raison contre la vérité officielle», a expliqué Me Hervé Temime, lui-même ému, à la sortie de l’audience. «Dans cette procédure, on a été les dindons de la farce depuis le début».

La relaxe, Bernard Tapie n’y avait sans doute même pas cru lui-même. C’est dire l’ampleur du coup de théâtre quand la présidente du Tribunal correctionnel de Paris a énoncé ce mardi matin le jugement dans l’affaire de l’arbitrage truqué lié à la revente d’Adidas. Une affaire vieille de plus de dix ans. Bernard Tapie comparaissait pour «escroquerie et détournement de fonds publics». Le tribunal a estimé que les preuves n’étaient pas établies d’une entente illégale pour conduire à ce règlement privé du litige qui avait permis à l’homme d’affaires de percevoir, en 2008, plus de 400 millions d’euros dont 45 à titre de préjudice moral. «Aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que cette sentence, définitivement annulée au civil, ait été entachée de fraude», ont conclu les juges.

Tous les cinq coprévenus de Bernard Tapie bénéficient eux aussi de la relaxe. Stéphane Richard, le PDG d’Orange, dont le maintien à la tête de l’entreprise aurait été compromis en cas de condamnation, mais aussi Maurice Lantourne, l’avocat historique de Bernard Tapie et Pierre Estoup, l’un des trois juges arbitres qui avaient prononcé la sentence il y a plus de dix ans. Dans cette affaire Christine Lagarde, tout juste nommée à la BCE, avait déjà été condamnée par la Cour de justice de la République pour «négligence». Mais celle qui était ministre des Finances à l’époque des faits avait été exemptée de peine.

Selon l’accusation, Bernard Tapie avait profité de sa proximité avec Nicolas Sarkozy, alors à l’Élysée, pour convaincre de mettre en place une procédure qui lui serait favorable.

«Ce n’est pas moi l’escroc»

Durant toutes les audiences, entamées en mars dernier, Bernard Tapie s’était battu avec acharnement. «Dans cette affaire, ce n’est pas moi l’escroc», s’était-il démené comme un diable. Affaibli par la maladie, il avait même décidé de suspendre ses traitements pour être le plus combatif possible. «Je suis impatient de vous répondre», disait-il même quand le tribunal lui proposait de s’asseoir. Le parquet avait malgré tout requis contre lui la peine maximum: 5 ans de prison ferme. Il n’avait néanmoins pas requis le mandat de dépôt qui aurait signifié son arrestation à l’audience.

La relaxe prononcée ce mardi par le tribunal correctionnel n’est cependant pas l’épilogue d’une affaire tentaculaire. Le parquet peut faire appel, de même que les parties civiles. Surtout, l’arbitrage ayant déjà été annulé en 2015 par la justice civile, Bernard Tapie, en faillite depuis 1994, reste condamné à rembourser les millions perçus. (24 heures)