Sous pression, une mosquée annule une conférence de Tariq Ramadan

Tariq Ramadan devait participer à une conférence à la mosquée Aïcha, à Montpellier, le 28 décembre. Mais l’annonce de la participation de l’islamologue suisse accusé de viols a provoqué un tollé dans la ville du sud de la France.

Sous pression, la mosquée a annoncé mercredi après-midi dans un communiqué avoir «pris la décision d’annuler la venue du professeur Ramadan. Aussi, nous nous rangeons du côté de l’avis des autorités publiques, en particulier de Monsieur Saurel, maire de Montpellier, et de Monsieur Jacques Witkowski, préfet de l’Hérault, afin de garantir le cadre paisible et serein dans lequel nous vivons dans notre commune.»

Une insulte aux femmes

Mercredi matin, le maire de la ville Philippe Saurel a effectivement vivement réagi à la participation de Tariq Ramadan à cette conférence intitulée «Le sens des épreuves personnelles et collectives». «Tariq Ramadan n’est pas le bienvenu à Montpellier!» s’est insurgé le maire sur le réseau social Twitter. «Il a été invité dans un lieu privé. J’ai donc alerté monsieur le préfet sur le désordre public que pourrait engendrer la présence de ce personnage dans notre ville.»

D’autres élus municipaux se sont joints à lui dans un concert de protestations. Quelques semaines plus tôt, Philippe Saurel avait interdit la diffusion dans les salles de cinéma de la ville du dernier film de Roman Polanski, également accusé de viols. «Le film de Polanski interdit et Tariq Ramadan en liberté?, s’est insurgé le conseiller municipal Patrick Vignal (la République en marche). C’est une insulte à Montpellier et aux femmes victimes de violences!»

Torture psychologique

Il n’a fallu que quelques heures de tollé pour faire reculer l’association. Ce n’est toutefois pas la première fois que la mosquée apporte son soutien à Tariq Ramadan. Comme le rappelle le journaliste du «Point» Ian Hamel, correspondant en Suisse, son imam Mohamed Khattabi avait affirmé en juin 2018 que l’islamologue subissait une «torture psychologique» en prison. Quelques mois plus tôt, Tariq Ramadan, alors incarcéré, avait reconnu avoir eu des relations sexuelles consenties avec l’une des plaignantes l’accusant de violents sévices sexuels.

Fervent défenseur de Tariq Ramadan, l’imam avait alors déclaré dans un prêche: «S’il a reconnu, c’est qu’on l’a poussé à reconnaître. On l’a poussé à dire qu’il avait des relations extraconjugales. Ils l’ont poussé à reconnaître, c’est une torture psychologique. Et pourquoi il doit reconnaître? Parce qu’il y a un objectif, nous diviser.»

L’annonce de l’annulation de la conférence n’a pas manqué de susciter la colère des soutiens de Tariq Ramadan, qui crient à la censure.