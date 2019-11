Le prince Andrew s’enfonce dans l’affaire Jeffrey Epstein

Le prince Andrew est sous le feu des critiques depuis la diffusion, samedi soir, d’un entretien télévisé accordé à la BBC. Pendant cinquante minutes, interrogé de manière systématique, précise et posée par la journaliste Emily Maitlis, le second fils de la reine Élisabeth II a tenté de se dégager d’une accusation de viol à son égard remontant à 2001 et de justifier un séjour en 2010 dans la demeure new-yorkaise du milliardaire américain Jeffrey Epstein, alors tout juste relâché de prison après avoir été condamné pour avoir sollicité des relations sexuelles avec des mineures. Ce dernier a été retrouvé mort en août dernier dans sa cellule avant le début de son énième procès pour viols de mineures.

L’affaire secoue la couronne britannique depuis 2015. Le duc d’York, son titre officiel, est alors cité comme témoin dans un dossier judiciaire monté contre son ami Jeffrey Epstein. Une photographie datant de 2001 diffusée sur internet le montre, souriant et un peu gêné, une main autour de la taille de Virginia Roberts, une employée du financier américain alors âgée de 17 ans. Celle-ci a depuis relaté de manière détaillée avoir été exploitée sexuellement par Jeffrey Epstein et avoir été offerte comme «esclave sexuelle» à ses amis et connaissances. Notamment au prince Andrew.

Comme le lui a rappelé la journaliste de la BBC, Virginia Roberts raconte avoir dîné avec lui, l’avoir accompagné en boîte de nuit puis avoir eu une relation sexuelle avec lui dans la demeure de la compagne de Jeffrey Epstein. Le prince Andrew a répondu calmement: «Je n’ai pas le moindre souvenir d’avoir jamais rencontré cette dame.» Rien d’incroyable à cela. En raison de son rôle officiel, il côtoie sans doute des milliers de personnes chaque année. Il n’est donc pas inconcevable qu’il ne se souvienne pas de toutes ses rencontres, malgré l’existence de cette étrange photo.

Justifications hasardeuses

Le doute est pourtant né du reste de ses justifications, très hasardeuses. Il a tout d’abord laissé entendre que la photographie en question pouvait être un faux. Il a ensuite réfuté sa présence aux côtés de Virginia Roberts durant cette soirée. «Cela n’est jamais arrivé. Je n’ai aucun souvenir d’être allé à Tramp (ndlr: une boîte de nuit de Londres). Je suis persuadé de n’avoir jamais été à Tramp avec elle.» Pour convaincre son interlocutrice et le public, il tenté de contredire chacun des détails de son accusatrice. Il ne transpire pas, malgré les détails de Virginia Roberts en ce sens, en raison d’un problème de santé. Il ne buvait pas, car il ne boit jamais d’alcool, et n’a jamais acheté un verre au bar de cette boîte de nuit. Enfin, il n’a pas pu y danser cette soirée-là: «À la date où cela est sensé avoir eu lieu, le 10 mars, j’étais à la maison. J’étais avec les enfants et, après avoir emmené Beatrice (ndlr: sa fille) à Pizza Express à Woking (ndlr: une petite ville au sud-ouest de Londres), à une fête», un événement «inhabituel» pour lui.

Sa défense à propos de son séjour chez Jeffrey Epstein est également très tirée par les cheveux. Il admet qu’«avec le recul» le fait de s’être rendu pendant plusieurs jours chez son ami quelques mois après sa sortie de prison «était une mauvaise décision». Pourtant, à l’époque, il trouvait cette solution «très pratique» et même «honorable». Il affirme avoir voulu lui signifier en personne qu’ils ne pouvaient plus continuer à se voir en raison de sa condamnation. «Je sentais que le faire au téléphone était peu courageux. Je devais aller le voir et lui parler.»

«J’ai un alibi pizza»

Tout membre de la famille royale qu’il est, le prince Andrew n’a pas convaincu grand monde. Surtout, tous les observateurs ont mis en doute le bien-fondé de cet entretien, que la BBC et lui-même négociaient depuis «environ six mois». Au lieu de dissiper la pression sur ses épaules, il n’a fait que renforcer les interrogations. «Je n’ai pas eu de relation sexuelle. J’ai un alibi pizza!» a titré le «Times», tandis que le «Daily Mail» l’accuse de ne pas avoir «le moindre remords». En le mettant sous le feu des projecteurs, ces zones d’ombre pourraient pousser la justice américaine à l’interroger de manière officielle. Même si aucune preuve n’existe quant à sa culpabilité, ce serait une première troublante pour la famille royale britannique.

Au cœur du scandale sexuel

Retrouvé pendu dans sa cellule de Manhattan le 10 août dernier, Jeffrey Epstein est accusé d’avoir agressé sexuellement des dizaines d’adolescentes. Son procès, qui était prévu en 2020, aurait pu éclabousser plusieurs personnalités qu’il fréquentait.

Le 6 juillet 2019, il est arrêté à New York et inculpé pour «trafic sexuel en bande organisée de mineures». La justice américaine révèle en août dernier les détails de ce scandale, dans un rapport de plus de 2000 pages. Il contient les récits des témoins, dont celui de Virginia Roberts, l’une des victimes de Jeffrey Epstein. Recrutée par le millionnaire à l’été 2000 pour lui servir de «masseuse attitrée» alors qu’elle est encore mineure, elle lui servira ensuite de rabatteuse, aux côtés de Ghislaine Maxwell, fille de l’ancien magnat de la presse britannique Robert Maxwell.

Des dizaines d’autres adolescentes tombent sous son emprise. Elles sont aussi livrées aux désirs sexuels de certains de ses amis. Aux dîners organisés par Jeffrey Epstein à New York, Palm Beach ou dans les îles Vierges, on croise des personnalités politiques et scientifiques, des avocats, des hommes d’affaires comme Donald Trump ou le prince Andrew. Virginia Roberts affirme avoir eu des rapports sexuels avec le fils de la reine Elisabeth II en mars 2001, lors d’une soirée dans une boîte de nuit londonienne. Elle assure l’avoir revu à plusieurs reprises, après sa majorité.

M.N.