Profanation d'un cimetière juif: deux arrestations

Deux hommes ont été arrêtés lundi en Allemagne pour avoir profané un cimetière juif de l'ouest du pays, a annoncé la police. Ils sont accusés d'avoir renversé une quarantaine de pierres tombales et les avoir aspergées de peinture.

Âgés de 21 et 33 ans et «connus des services de police», sans préciser pour quels faits, les suspects ont été interpellés près du cimetière juif de Geilenkirchen, a indiqué la police d'Aix-la-Chapelle dans un communiqué.

More than 40 gravestones were vandalized in a Jewish cemetery in the western German town of Geilenkirchen. Police arrested 2 neo-Nazis known as far-right extremists, following a tip-off from a witness who alerted the authorities. https://t.co/E4GOPKd1it pic.twitter.com/uAho7Vz1eV