Quarante mesures contre le silence qui tue les femmes

Le 3 septembre dernier, quand le premier ministre, Édouard Philippe, et Marlène Schiappa, secrétaire d’État pour l’égalité entre les femmes et les hommes, lançaient le Grenelle des violences conjugales, 101 femmes étaient déjà décédées sous les coups de leur conjoint en France depuis le début de l’année. Lundi, alors qu’ils présentaient les résultats de leur consultation et les mesures contre ce fléau, on en était à 137 victimes. Tous les deux jours, avec l’obstinée régularité d’un métronome, une femme tombe, fauchée par ce qu’on appelle désormais un féminicide.

En présentant les premiers résultats des mesures engagées depuis trois mois, Édouard Philippe a insisté sur un chiffre. C’est le nombre d’appels au numéro d’urgence (en France, le 3919) pour les femmes victimes de violences: désormais il enregistre une moyenne de 600 appels par jour, alors qu’auparavant il n’y en avait «que» 150. Cette augmentation spectaculaire du nombre d’appels au secours, qu’ils viennent des femmes elles-mêmes ou de leur entourage, est une première victoire sur le silence qui enveloppait ces drames. «Le silence de la peur ou de ceux qui préfèrent ne rien voir. Le silence de la société qui n’a pas pris conscience», a dénoncé le chef du gouvernement.

Manifestation à Paris

Indéniablement, l’activisme de la très médiatique Marlène Schiappa a contribué à briser ce silence, un activisme fortement aiguillonné par les organisations féministes, qui ont mobilisé samedi dernier, à l’appel du collectif #NousToutes, 50000 manifestants à Paris. Caroline de Haas, une des organisatrices, réclamait des moyens «à la hauteur de cette mobilisation», soit 1 milliard d’euros par année. «Un milliard, pas des bobards», scandait la foule.

Lundi, Édouard Philippe a balayé cette exigence. Il fait le parallèle avec l’Espagne, souvent citée en exemple, qui a lancé un plan de 1 milliard sur cinq ans contre les violences faites aux femmes, soit 200 millions par année, alors que la France y consacre 360 millions par an. «Les financements sont là, ils sont massifs. Il ne manque pas d’argent», s’est exclamé le premier ministre, en appelant plutôt à «une prise de conscience générale».

Quelles sont les mesures annoncées? Pour compléter les 5000 places d’accueil d’urgence ou d’hébergement destinées aux femmes victimes de violence et à leurs enfants, 1000 places seront créées au 1er janvier. Le gouvernement a également désigné un procureur spécialisé dans les 172 tribunaux du pays. Enfin, dans les commissariats de police ou les brigades de gendarmerie, une grille d’évaluation du danger, avec 23 questions, permettra de mieux estimer les risques lors d’un entretien avec une plaignante. Le nombre d’intervenants sociaux épaulant la police ou la gendarmerie sera également porté de 270 à 350 d’ici à 2021. On rappellera, pour mieux estimer ces chiffres, qu’il y a 70'000 procédures de violence conjugale ouvertes chaque année en France, et environ 150 féminicides.

Pour faciliter les dénonciations, le secret médical, «dans certains cas très stricts et encadrés», sera levé et les médecins pourront y déroger même sans l’autorisation de la patiente. «C’est une question très difficile et redoutable», a reconnu Édouard Philippe, mais il s’agit d’éviter qu’une femme meurt sous les coups de son mari alors qu’elle s’était présentée «dix fois aux Urgences entre 2005 et 2014, dont quatre fois la même année». Une nouvelle notion pénale sera créée, «l’emprise conjugale», pour sanctionner la violence psychologique comme facteur aggravant dans les cas de suicide forcé. Les situations juridiques absurdes (obligation de médiation familiale dans des cas de femme battue, ou obligation faite aux enfants de subvenir aux besoins du père qui a tué leur mère) seront supprimées.

Enfin, dans chacune des 13 régions de France, deux centres seront ouverts pour l’hébergement et le suivi psychosocial des auteurs condamnés à des petites peines ou avec sursis. Marlène Schiappa se réfère à un centre d’Arras, dans le Pas-de-Calais, qui «fait baisser la récidive des violences à 20% environ, contre 60% habituellement».

Des intentions claires

Pour bien montrer que ces questions sont une priorité, le président Macron est apparu aux côtés de sa ministre Marlène Schiappa, lundi après-midi lors d’une rencontre avec des victimes au tribunal de Créteil. Au niveau du symbole et des annonces, les intentions sont claires. Reste maintenant le plus difficile, selon l’aveu même du premier ministre: «C’est la constance, au niveau de l’exécution et du suivi des mesures…»