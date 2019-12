La reine dévoile le programme «radical» de Boris Johnson

Deux mois après sa dernière allocution au parlement britannique, la reine Elisabeth II était de retour jeudi au parlement de Westminster. En raison de la proximité de sa précédente présentation du programme gouvernemental et de l’approche des fêtes de Noël, le cérémonial a été limité. Ni carrosse pour la transporter depuis le palais de Buckingham, ni tenue de cérémonie, ni imposant collier de diamants, ni couronne posée sur sa tête. La souveraine a opté pour une relative simplicité: une voiture, une longue veste décorée d’une impressionnante broche diamantée et un chapeau couleur turquoise.

Le premier ministre Boris Johnson a opté pour un choix opposé. Son programme d’octobre avait été qualifié d’extrêmement timide. Cette fois-ci, une large majorité parlementaire en poche, il a frappé fort et dévoilé «le discours de la reine le plus radical depuis une génération pour remplir les priorités du peuple britannique», selon ses propres termes.

Sa priorité première est de concrétiser le Brexit au 31 janvier. Pour ce faire, les députés de la Chambre des communes discuteront et voteront le projet de loi de retrait de l’Union européenne dès ce vendredi. La fin de la période de transition, durant laquelle rien ne changera concrètement, est censée s’achever le 31 décembre 2020. Les clauses initialement prévues pour permettre au parlement de s’opposer à une sortie de l’UE sans accord avec les Vingt-Sept et d’avoir un rôle dans les futures relations ont disparu du programme.

Au-delà du 31 janvier

«Maintenant que le gouvernement dispose de la majorité aux communes, nous revenons au système normal: le parlement ne servira plus à rien, les vrais débats seront internes au parti et non plus parlementaires, et donc même le président de la Chambre des communes n’aura plus de rôle prééminent!» prévient Jill Rutter, l’une des responsables de l’Institute for Government, un centre de réflexion spécialisé sur le travail gouvernemental.

Boris Johnson avait axé sa campagne électorale sur le slogan «Concrétiser le Brexit». Son programme confirme qu’il regarde déjà bien au-delà du 31 janvier 2020. Peu après son élection, il s’est rendu à Sedgefield, la circonscription représentée de 1983 à 2007 par l’ancien leader travailliste et premier ministre, Tony Blair. Il y a admis devoir son élection à sa capacité à avoir attiré à lui des électeurs de la classe ouvrière traditionnellement favorables au Parti travailliste.

Le Blair de droite

Ce choix géographique n’était évidemment pas anodin. Le premier ministre a ainsi exposé son désir de se présenter, à l’image de son illustre prédécesseur, comme l’élu de «toute la nation». Il a promis un recentrage idéologique pour devenir en quelque sorte le Blair de droite. «Boris Johnson a la possibilité de coloniser le centre de la politique britannique en dépensant beaucoup d’argent dans les infrastructures et les services publics», assure Tim Bale, professeur de sciences politiques à l’université londonienne Queen Mary. «Il devra pour cela emprunter beaucoup. Plus même qu’il ne semble l’imaginer. Pour le moment, il parle de grands projets. Il semble pourtant oublier que lorsque l’on veut construire des dizaines de nouveaux hôpitaux, il faut également embaucher du personnel puis le rémunérer pour qu’il y travaille.»

Santé et sécurité Certaines de ses annonces de ce jeudi vont dans cette direction. «Un message est ressorti très clairement des semaines passées, c’est que la priorité des Britanniques est notre système de santé», a précisé le premier ministre. Il a ainsi promis d’investir 43 milliards de francs d’ici à 2024 dans le secteur, d’embaucher plusieurs dizaines de milliers d’infirmiers et de verser des primes à ses employés. Vingt hôpitaux seront réaménagés et quarante autres seront construits au cours des dix prochaines années.

Environ 20'000 policiers seront embauchés, même s’ils ne seront toujours pas aussi nombreux qu’avant le début des mesures d’austérité initiées en 2010 par son parti. Boris Johnson promet également l’investissement de 18 milliards de francs dans l’éducation. Enfin, de manière beaucoup plus générale, il promet d’investir 127 milliards de francs «pour transformer l’infrastructure du Royaume-Uni». Le financement de ces promesses sera dévoilé début février dans le cadre du budget national. La manière de concrétiser ces ambitions permettra de voir si oui ou non Boris Johnson entend occuper le centre de la politique britannique.