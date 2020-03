«Tutti a casa» ou presque, la vie au temps du coronavirus

Après trois plans successifs de mesures destinées à réduire la progression du coronavirus, les Italiens apprennent à vivre dans un pays blindé. Tutti a casa (tous à la maison) est le mot d’ordre général transmis par les autorités, alors que le bilan de la maladie dépasse désormais le millier de morts.

Totalement vides de touristes, les monuments des cités d’art, place de la Signoria à Florence, place Saint-Marc à Venise ou fontaine de Trevi à Rome, sont d’une irréelle beauté. Mais à Rome, Via del Corso, la grande artère du shopping est spectrale avec les rideaux baissés sur toutes les vitrines. Chaises entassées sur les tables, bars et restaurants ont tristement rendu les armes. Le gouvernement a en effet ordonné la fermeture totale de tous les commerces «non essentiels». Et comme dans un étrange inventaire de Prévert, les négoces ouverts dressent la liste de l’essentiel au temps du coronavirus.

Longues files d’attente

Les magasins d’alimentation sont ouverts mais ils limitent l’entrée des clients pour maintenir entre eux la distance d’un mètre. À leurs portes se forment de longues queues et il faut parfois attendre une demi-heure pour faire son marché. Les magasins de téléphonie mobile ou d’informatique sont également ouverts car la connectivité est devenue le seul lien social et souvent professionnel. Les pharmacies et magasins d’optique fonctionnent pour d’évidentes nécessités sanitaires. Banques et assurances sont également jugées essentielles. Les kiosques à journaux résistent au nom du droit des citoyens à l’information. Curieusement, les quincailleries ont échappé à la guillotine de la fermeture. Le législateur a sans doute estimé que le bricolage est un antidépresseur.

Les transports publics fonctionnent encore, mais le gouvernement n’a pas caché qu’il pourrait les moduler. À pied, en bus ou en voiture, les Italiens doivent avoir sur eux un document indiquant d’où ils viennent, où ils vont et pourquoi. Lorsqu’elle se déplace, une femme de ménage doit donner le numéro de téléphone de son employeur pour un éventuel contrôle. Promenades et jogging sont tolérés, à condition de rester à un mètre de distance. Comprenne qui pourra.

Les partis politiques se sont accordés pour adopter des textes en envoyant le minimum indispensable de parlementaires au Sénat ou à l’Assemblée nationale. La majorité d’entre eux viennent du Sud et non des régions du Nord où l’épidémie continue de croître. Les deux Chambres étudient la possibilité d’instaurer le vote à distance.

Faute de vols, la plupart des aéroports de la péninsule sont fermés et les familles s’inquiètent pour leurs parents à l’étranger. Le transport de marchandises et les activités agricoles sont autorisés pour ne pas bloquer l’économie et la filière alimentaire. Dans les entreprises, la situation est complexe. Elles ont développé le télétravail et accordé des congés. Toutefois, usines et fabriques ont besoin de bras. Les règlements imposent une distance d’un mètre entre tous les salariés. Certaines entreprises y ont renoncé et ont fermé. Fiat a temporairement bloqué plusieurs usines pour réorganiser les chaînes de production. Jeudi, dans certaines fabriques du Nord, les ouvriers qui craignent pour leur santé se sont mis en grève pour exiger l’arrêt des activités pendant deux semaines.

C’est dans les foyers d’infection que la vie des Italiens est la plus dramatiquement bouleversée. Les hôpitaux du front de l’épidémie ne permettent pas aux familles de visiter les patients pour éviter la contagion. Ceux qui sont condamnés s’éteignent dans la solitude sans recevoir la visite de leurs parents, qui ne sont même pas autorisés à participer aux obsèques. À Bergame, l’église du cimetière a été transformée en chambre mortuaire et le crématorium est en fonction 24 h/24. Les dépouilles attendent cinq jours avant d’être brûlées.

Le président du conseil, Giuseppe Conte, a averti les Transalpins: «Les effets bénéfiques de nos mesures ne se feront pas sentir avant deux semaines.» Les Italiens savent déjà que leur vie restera entre parenthèses jusqu’à la fin du mois. Dans le meilleur des cas.

Rome débloque 25 milliards d’euros pour combattre la crise

«Pas un seul Italien ne doit perdre son emploi à cause du coronavirus.» C’est au nom de cette philosophie que le gouvernement a adopté mercredi un plan extraordinaire de 25 milliards d’euros, dont 12 milliards seront immédiatement dépensés et 13 tenus en réserve. Le déficit des finances italiennes passera à 3,3%, au-delà des 3% consentis par les traités européens, mais Rome a déjà reçu l’accord de Bruxelles. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a paraphrasé Kennedy: «Nous sommes tous des Italiens.»

Le plan, dont les détails précis ne seront révélés que vendredi, se divise en mesures pour financer l’urgence sanitaire et pour soutenir les familles et les entreprises. Deux milliards seront immédiatement accordés à la Protection civile, qui est le bras sanitaire d’urgence du gouvernement.

Les parents qui travaillent et dont les enfants ne vont plus à l’école auront des congés payés ou un «chèque baby-sitter» de 600 euros. Un fonds sera destiné à financer, dans certains cas, un moratoire pour les loyers ou les prêts personnels. Les impôts sur les revenus pourraient être renvoyés.

Coté entreprises ou travailleurs indépendants, les contributions sociales seront renvoyées lorsque la perte de revenus dépassera 25%. L’allocation chômage sera étendue aux entreprises de moins de cinq salariés, aux précaires et aux intermittents du spectacle. L’État fournira sa garantie pour permettre aux entreprises de pouvoir emprunter aux banques. Enfin, des fonds seront consacrés à soutenir l’export du «made in Italy» dans le monde.