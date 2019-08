Un barrage dans le nord du pays menace de se rompre

C'est l'état d'alerte dans le nord de l'Angleterre après de fortes précipitations. La police a évacué les 6500 habitants de la ville de Whaley Bridge, au sud-est de Manchester, près du barrage Toddbrook qui menace de rompre. En cause: les conditions météorologiques qui ont gravement endommagé l'ouvrage.

Imagine being one of the 6,500 Whaley Bridge residents having to suddenly evacuate your home not knowing whether you'll ever be able to return.



All down to years of Tory cuts. Meanwhile we can afford to spend 6 BILLION preparing for #JohnsonsNoDealBrexit