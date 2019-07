Un «cours de divorce» imposé avant la rupture

Vous voulez divorcer à l’amiable? Rien de plus facile: remplissez un simple formulaire en ligne! Telle était, jusqu’à récemment, la procédure au Danemark, pays parmi les plus libéraux en la matière. Mais tout a changé en avril, avec la nouvelle loi qui impose aux parents en voie de rupture un délai de réflexion de trois mois et exige d’eux qu’ils suivent sur internet un cours intitulé «Coopération après divorce» (Samarbejde Efter Skilsmisse). Un cours composé de 17 modules de 30 à 60 minutes chacun. Rien que ça!

«Il ne s’agit pas du tout de compliquer le divorce, mais de fournir aux parents des outils qui les aideront à relever les défis qui les attendent», explique Gert Martin Hald. Professeur de psychologie à l’Université de Copenhague, il est l’un des concepteurs de ce cours qui vient de remporter un prix d’innovation. «Chaque année au Danemark, le nombre de divorces prononcés (ndlr: 15'000 en 2018) représente près de la moitié des mariages célébrés. Ces ruptures affectent tous les membres de la famille, en particulier les enfants. En tant que chercheurs, nous avons voulu vérifier si un dispositif d’information pouvait être un apport significatif. Et franchement, nous avons été bluffés par les résultats. J’avais du mal à y croire, j’ai dû les vérifier à plusieurs reprises…»

Lire aussi: «Un cours de divorce? Voilà un outil indispensable!»

La méthode a été testée durant trois ans sur 2500 volontaires, dont une moitié seulement suivait les cours. «C’est très net: ceux-là ont beaucoup moins souffert de dépression, de stress et d’anxiété, s’enthousiasme le professeur Hald. Parmi les autres, il y a eu plus d’absentéisme et davantage de congés maladie. Bref, l’efficacité de ce programme est scientifiquement démontrée. À ma connaissance, c’est une première.» En tout cas, la méthode a convaincu le parlement danois: elle a été adoptée à l’unanimité.

Une précieuse boîte à outils

En quoi consistent exactement ces 17 modules? Les six premiers concernent les divorcés individuellement: comment cela les affecte, comment lâcher prise et pardonner, comment faire face à la douleur, diverses façons de gérer les pensées négatives, comment gérer la crise et que faire de sa colère. Suivent ensuite quatre modules consacrés aux enfants: comment ils vivent le divorce, comprendre leurs sentiments et leurs réactions, donner la priorité à leurs besoins, comment communiquer avec eux au sujet de cette rupture.

Enfin, les sept derniers modules sont consacrés à la coparentalité: éviter les pièges typiques, conclure des accords clairs, comment traverser sans drame les vacances et les anniversaires, des pistes pour bien communiquer entre parents, comment gérer les conflits, comment coopérer et trouver un terrain d’entente sur l’éducation.

L’ensemble se veut accessible à tous, avec très peu de texte à lire, mais beaucoup de vidéos, d’illustrations, et des explications en voix off. Toutes les deux à cinq minutes, les usagers sont amenés à faire des exercices, répondre à des questions ou à se poser un dilemme…

«C’est comme s’ils avaient pris tout ce qui pouvait rendre ma vie plus facile et l’avaient mis dans une application», témoigne Henriette Fuchs sur le site danois de «The Local». Divorcée avec deux enfants, elle est l’une des volontaires qui ont testé le cours il y a trois ans. «À un moment où vous n’êtes pas très rationnel, cela vous force à réfléchir à vos sentiments et à la manière de gérer des situations précises.»

Prévenir plutôt que guérir

«Ça ne va pas résoudre tous les problèmes, prévient le professeur Hald. Mais cela peut contribuer à identifier les situations les plus difficiles et permettre à l’État danois de proposer une aide ciblée à ces parents-là.»

Par ailleurs, 68 des 98 municipalités danoises offrent plusieurs séances de médiation aux couples en voie de divorce, selon le journal «Politiken». Les autorités locales estiment en effet que la prévention permettra de limiter à l’avenir les coûts en termes d’assistance ou d’infrastructures.

Plusieurs pays nordiques ont manifesté leur intérêt pour cette méthode. Le cours est d’ailleurs en voie de commercialisation. Une vidéo de présentation en anglais va bientôt être diffusée. Cela pourrait bien sûr intéresser tout couple en voie de divorce, de même que les nombreux parents qui se séparent sans avoir été mariés. Au Danemark, par exemple, 54% des enfants sont nés hors mariage.