Un dernier élan populaire pour Jacques Chirac

Ils sont venus par milliers. Alors que les grandes grilles bleues des Invalides ne s’ouvraient qu’à 14 heures ce dimanche, certains faisaient déjà la queue depuis midi pour saluer la dépouille de l’ancien président Jacques Chirac. Des familles. Des retraités. Des jeunes, aussi. Les uns avec une fleur ou une pancarte à la main. «Adieu président, vous nous manquez déjà.» Les autres, plus malicieux, avec une… pomme enfouie dans la poche d’un ciré! Le fruit figurait sur le livre programme de la campagne victorieuse de 1995. Le candidat qui affrontait Lionel Jospin en promettant d’abolir la fracture sociale avait voulu «quelque chose de terrien».

«Chirac, c’était l’esprit français», se souvient Sylvie, bibliothécaire. «Il avait l’élégance et la gouaille. Un côté «Tonton flingueur» que j’appréciais. À la mort de Mitterrand, ça ne m’avait pas fait pareil. Il est vrai que celui-là était d’une froideur…» se rappelle cette quinqua qui a pourtant toujours voté à gauche, «sauf en 2002, quand il fallait choisir sans états d’âme Chirac pour battre Le Pen». «Chirac était une sorte de repère, un président rassurant dans un monde angoissant. On se sentait libre. Aujourd’hui, ce n’est plus pareil», dit-elle. «II y a trop d’interdits. Macron est trop technocrate. Heureusement qu’il y a sa femme», rit-elle. Elle porte une fleur de coton. Elle voulait «quelque chose de doux et simple».

La famille Chirac, qui a organisé cet hommage populaire en étroite collaboration avec l’Élysée, a voulu que l’Hôtel des Invalides reste ouvert toute la nuit, tant qu’il y aurait des Français pour se recueillir. Capuchon serré sur la tête, Patrick, retraité de l’automobile, est équipé pour patienter aussi longtemps qu’il le faudra sous les averses. Lui aussi est un électeur de gauche. Mais paradoxalement, il partage l’avis de cette majorité de Français qui, dans un sondage Ifop, viennent de désigner Jacques Chirac comme «le meilleur président de la Ve République à égalité avec Charles de Gaulle». «Quand il allait au Salon de l’agriculture ou en Corrèze, sa simplicité était authentique. Ce n’était pas de la frime», salue-t-il.

Valeurs rassembleuses

Quand Sarah-Laure et Lucas sont nés, au milieu des années 1990, Jacques Chirac venait juste d’être élu. «Il a marqué toute notre enfance. C’était l’époque où l’on regardait la politique en famille. Il n’y avait qu’une télé, pas d’autres écrans, et on la regardait à 20 heures.» Ils remercient Chirac d’avoir dit «non» à la guerre d’Irak et d’avoir reconnu la responsabilité de l’État français dans les crimes de Vichy. «Dans les deux cas, c’était courageux», saluent ces deux étudiants en journalisme. Élodie et Alexandre sont venus avec leurs deux filles, Aline et Mathilde. Elle vote à gauche, lui à droite. Mais les deux partagent la même ferveur pour l’ancien chef de l’État. «Il incarnait de vraies valeurs qui manquent aujourd’hui et sur lesquelles on peut tous se rassembler.» Et les affaires? Ils ne s’y attardent pas. «Le temps a mis ça de côté, tout le monde trichait avant Chirac, et tout le monde continue de le faire après lui. Simplement, aujourd’hui, avec la transparence et les réseaux sociaux, on ne peut plus le cacher.»

À l’entrée de la cour pavée, là où sont d’ordinaire rendus les honneurs militaires, la voix de l’ancien président résonne entre les deux rangées de canons. Un livret bordé d’un liseré bleu, blanc, rouge est remis au public. Il renferme lui aussi quelques extraits de discours de Jacques Chirac. «Malheureusement, je m’endors toujours avec l’impression que le temps m’a manqué, qu’il faudrait veiller un peu plus et que si c’est impossible, la prochaine journée devra être mieux remplie», disait en 1978 celui que l’on surnommait alors «le bulldozer». Une seule photo à l’arrière immortalise la famille. Jacques, Bernadette et leurs deux filles. «Protégez le livret de la pluie!» intime un homme à une inconnue qui le dévore.

«Terriblement émouvant»

Les heures s’égrènent pour rejoindre l’entrée de la cathédrale Saint-Louis des Invalides. Le cercueil est présenté là, posé par les anciens gardes du corps du défunt. Recouvert d’un drapeau bleu, blanc, rouge et surplombé d’une immense photo de Jacques Chirac saluant la foule d’une main levée. Par petits groupes de cinq, le public est invité à se recueillir quelques instants et même à prendre des photos. «C’est terriblement émouvant, dit Jocelyne, la soixantaine. Grâce à lui, j’éprouve de la fierté d’être parisienne et de la fierté d’être française.» C’est ce qu’elle s’apprête à écrire dans les registres de condoléances présentés aux Invalides. Depuis le décès de l’ancien président jeudi, des milliers de mots y ont déjà été couchés.