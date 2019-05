Une collision avec un bateau suisse sur le Danube fait sept morts

L’atmosphère est peu habituelle ce jeudi soir sur le pont Marguerite à Budapest, la capitale de la Hongrie. Des dizaines de personnes, appuyées à sa rambarde, observent le travail des plongeurs, d’autres sont venues déposer une fleur pour rendre hommage aux victimes du naufrage qui s’est produit la veille au soir. En contrebas, un bâtiment de l’armée s’est positionné au niveau d’un pilier du pont et les caméras de télévision se sont postées sur la rive, côté Pest, pour saisir l’instant où remontera à la surface le bateau qui a sombré, ce qui pourrait prendre plusieurs jours.

Pluies intenses

La pluie, incessante depuis plus de vingt-quatre heures, a cessé, mais le ciel roule encore de gros nuages noirs d’orage. Quelques vedettes de la brigade fluviale sillonnent le fleuve. Mais de l’aveu des autorités hongroises, il n’y a guère d’espoir de retrouver des survivants parmi les 21 personnes portées disparues, dont un enfant de 6 ans et un retraité de 70 ans. Les premiers corps ont été repêchés deux heures après l’accident, neuf kilomètres en aval, selon les médias locaux. C’est la saison où le débit du Danube est le plus fort et, avec les pluies intenses qui se sont abattues sur la région ces derniers jours, ses eaux marron et particulièrement agitées sont à 10-12 °C. Les secours ont été alertés dix minutes après la collision et se trouvaient sur place à 21 h 30, mais il était déjà trop tard et les sept rescapés ont été tirés des flots par des bateaux civils.

Il était 21 h 05 mercredi soir lorsque la collision s’est produite entre le Viking Sigyn, un navire de croisière de 135 mètres de long et 1000 tonnes battant pavillon suisse, et le Hableány (la sirène), un bateau de 27 mètres et 40 tonnes. Une vidéo divulguée par la police montre le choc au niveau du pont Marguerite, la plus petite embarcation se faisant littéralement retourner. Elle a sombré extrêmement rapidement, a indiqué la police, en sept secondes à peine, avec à son bord 33 touristes sud-coréens et deux membres d’équipage hongrois.

Société bâloise

«La police a passé toute la journée à bord et nous n’avons aucune idée de quand nous pourrons repartir», témoignent un croisiériste américain d’une cinquantaine d’années et sa femme, s’apprêtant à retourner sur le Viking Sigyn, qui devait initialement remonter le fleuve jusqu’à Passau, en Allemagne.

On distingue des croisiéristes dans le salon à l’intérieur du navire qui a été immobilisé à quai, quelques centaines de mètres en amont du lieu de l’accident. Il appartient à la société Viking Cruises, dont le siège est à Bâle. «Nous étions partis un peu après 20 h 30 du pont des Chaînes, explique l’Américain. J’ai ressenti comme une petite secousse, mais pas un choc violent, et ma femme a vu passer une chaise dans l’eau et a trouvé ça bizarre.» Mais ils n’ont pas vu la collision et ont à peine le temps d’ajouter que «le capitaine est formidable et a passé la nuit sur le pont» qu’un vigile vient leur signifier la fin de la conversation.

L’enquête a à peine commencé qu’une polémique enfle déjà sur la densité des embarcations au printemps, le pic de la saison touristique pour la «perle du Danube». Le média hongrois «Index» évoque «l’explosion» du trafic fluvial et cite un employé d’un bateau de croisière qui considère qu’une telle tragédie devait arriver un jour ou l’autre. Car, selon lui, la navigation est devenue risquée en raison des croisements incessants entre les gros bateaux de croisière et ceux plus petits qui emmènent des touristes admirer depuis le fleuve le majestueux parlement néogothique sur la rive.

(24 heures)