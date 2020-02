Existence de contacts avec les djihadistes reconnue

Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a reconnu lundi pour la première fois l'existence de contacts avec les groupes djihadistes , les justifiant par la nécessité d'explorer les voies d'une sortie de crise après huit années de guerre.

«Le nombre aujourd'hui des morts au Sahel devient exponentiel et je crois qu'il est temps que certaines voies soient explorées», a déclaré Ibrahim Boubacar Keïta dans un entretien avec la chaîne France 24 et Radio France Internationale (RFI). Son haut représentant dans le centre du pays, l'ex-président Dioncounda Traoré, «est en mission pour moi» et «a le devoir d'écouter tout le monde», a-t-il ajouté. (afp/nxp)