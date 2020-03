L'ex-Premier ministre écossais acquitté

L'ex-Premier ministre indépendantiste écossais Alex Salmond a été acquitté lundi des agressions sexuelles et tentatives de viol pour lesquelles il était jugé devant la Haute cour d'Edimbourg.

L'ancien responsable politique de 65 ans, qui a dirigé le gouvernement écossais de 2007 à 2014 et mené l'Ecosse au seuil de l'indépendance, clamait son innocence. Il était accusé de 13 agressions sexuelles et tentatives de viol contre neuf femmes, présumées avoir été commises entre juin 2008 et novembre 2014, notamment dans sa résidence officielle. Durant son procès, il avait dénoncé des «exagérations» et des «inventions» à motivation politique.

Après le verdict du jury, tombé au terme de onze jours de procès, Alex Salmond a déclaré que sa foi dans la justice écossaise en était ressortie «renforcée». «Quel que soit le cauchemar que j'ai vécu ces deux dernières années, ce n'est rien comparé au cauchemar que chacun d'entre nous vit actuellement», a-t-il ajouté en faisant référence à la pandémie de nouveau coronavirus. «Des gens meurent et beaucoup plus vont mourir.»

Il a exhorté les personnes présentes à rester confinées chez elles. (afp/nxp)