L'ex-président hondurien Callejas est décédé

L'ancien président hondurien Rafael Callejas, jugé aux États-Unis dans le scandale de corruption du Fifagate, est mort samedi à 76 ans d'une crise cardiaque dans un hôpital d'Atlanta (Géorgie), a annoncé sa famille. «Nous avons la profonde tristesse d'annoncer que notre époux, père et grand-père bien-aimé s'est envolé vers les bras du Seigneur», a déclaré dans un message Norma Gaborit de Callejas, l'épouse de l'ancien chef d'État. Né le 14 novembre 1943 à Tegucigalpa, Rafael Callejas, diplômé en économie agricole de l'Université du Mississippi, aux États-Unis, a été à la tête du petit pays centro-américain de 1990 à 1994. Il a alors mis en oeuvre une politique économique néo-libérale, avec une forte réduction de l'appareil d'État et la privatisation de nombreux services publics.

ÚLTIMO MOMENTO: Fallece el ex presidente de la República, Rafael Leonardo Callejas, de un paro cardíaco https://t.co/v1FAyBV5fd pic.twitter.com/e8cOHnciwM — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) April 4, 2020

Président de la fédération nationale de football et ancien membre de la Commission marketing et télévision de la Fifa, il fut aussi un des 40 responsables impliqués dans le vaste scandale de corruption baptisé Fifagate, qui a ébranlé la planète du football.

Rafael Callejas était accusé d'avoir reçu des pots-de-vin en échange de l'attribution à Media World, une entreprise basée en Floride, des droits de diffusion télévisée et des droits commerciaux des matches qualificatifs du Honduras pour les Coupes du monde 2014, 2018 et 2022. La justice américaine, devant laquelle il s'était présenté en décembre 2015, l'accusait d'avoir ainsi encaissé 1,6 million de dollars (1,56 millions de francs) entre mars 2011 et janvier 2013.

Suspendu à vie du monde dufootball en 2006

En raison de problèmes de santé récurrents, son procès aux États-Unis a connu de nombreux reports. L'ancien chef d'État, qui souffrait d'une leucémie, devait comparaître le 5 mai devant la justice américaine pour connaître sa condamnation définitive.

Le Fifagate avait éclaté au grand jour en mai 2015, avec l'arrestation à Zurich de sept hauts dirigeants de la très puissante fédération internationale, à la demande de la justice américaine qui les accusait d'avoir perçu quelque 150 millions de dollars (146,58 millions de francs) de pots-de-vin et de rétrocommissions depuis les années 1990. Comme d'autres anciens responsables du football d'Amérique latine, Rafael Callejas avait été suspendu à vie de toute activité liée au monde du football en 2016. (afp/nxp)