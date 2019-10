Extinction Rebellion va bloquer des villes

En plein essor, le mouvement écologiste Extinction Rebellion (XR) organise à partir de lundi des actions dans 60 villes dans le monde qui devraient rassembler des milliers de personnes, et notamment des actions de blocage à Londres prévues pour durer plus de deux semaines.

«Aux gouvernements dans le monde, nous avons déclaré l'urgence climatique et écologique. Vous n'avez pas fait assez. A tous les autres, rebellez-vous», exhorte le mouvement sur son site internet, insistant sur l'urgence: «nous sommes presque à un point de non-retour».

Hormis Londres, des blocages sont prévus à Madrid, Amsterdam, Berlin, Paris. D'autres actions doivent aussi avoir lieu entre autres à New York, Washington ou Buenos Aires, selon des responsables du mouvement à Londres.

500 groupes dans 72 pays

Extinction Rebellion est né au Royaume-Uni fin 2018 à l'initiative d'universitaires notamment, inspiré par la stratégie de lutte pour les droits civiques aux Etats-Unis dans les années 60.

Extinction Rebellion plans fortnight of worldwide climate action | 2019-10-04 https://t.co/zLtr9kNPNj — Daily-Sun (@dailysunbd) 4 octobre 2019

Prônant la désobéissance civile, il s'est étendu grâce aux réseaux sociaux et revendique aujourd'hui 500 groupes dans 72 pays. Au Royaume-Uni, il demande notamment la neutralité en matière d'émissions de CO2 en 2025, là où le gouvernement a fixé cet objectif à 2050.

A Londres, Extinction Rebellion espère rassembler 20.000 à 30.000 personnes sur deux semaines pour prendre part aux actions de blocage visant 12 sites, la plupart situés autour de Westminster, où sont concentrés les lieux de pouvoir, selon l'un de ses responsables à Londres, Robin Boardman.

Selon le jeune homme de 21 ans, la mobilisation s'annonce «cinq fois plus importante» qu'en avril dernier, où Extinction Rebellion avait mené pendant 11 jours des actions perturbant la circulation, et qui ont donné lieu à plus de 1.100 arrestations.

Cette fois-ci, l'organisation sera «entièrement décentralisée», selon Joël Scott-Halkes, l'un des responsables de XR à Londres. Un sit-in est également prévu à l'aéroport de London City.

Spécialiste des actions coups de poing, XR, a aspergé jeudi de faux sang le ministère britannique des Finances avec un camion de pompiers, pour dénoncer le financement de projets nuisibles à l'environnement.

«Jouer les touristes»

A Paris, le mouvement commencera avec une «avant-première» dès samedi, où des militants de XR, auxquels devraient se joindre des «gilets jaunes», ont prévu d'occuper «un lieu symbolique du système pour le transformer en maison du peuple».

Dimanche, ils organiseront une «cérémonie d'ouverture» dans un parc parisien, événement festif et ouvert à tous, avant les autres actions la semaine suivante.

«Eau secours», «archipel des nouveaux mondes», «tournez manège», «demain tous migrants»: des actions seront organisées presque tous les jours jusqu'au 12 octobre sur les thèmes de l'océan, des déchets plastiques, ou encore des migrations forcées liées au changement climatique. Si les détails des opérations sont tenus secrets, les militants prévoient occupations et blocages de la circulation.

Les militants mettent en avant leur principe de non violence, mais certains s'interrogent sur la réaction des forces de l'ordre à leurs opérations de blocage, après un événement survenu en juin dernier. Alors qu'ils occupaient un pont qui traverse la Seine à Paris, des membres d'Extinction Rebellion avaient été délogés par les forces de l'ordre avec notamment l'utilisation à bout portant de gaz lacrymogène. Les images, abondamment partagées et critiquées sur les réseaux sociaux, avaient conduit à l'ouverture d'une enquête.

«Nous menons un combat juste et légitime pour défendre la vie», a déclaré à l'AFP une militante française d'une trentaine d'années, qui a souhaité rester anonyme. «Oui, il va y avoir des blocages, la solution adoptée pour faire comprendre les choses au gouvernement, c'est de bloquer l'économie, mais il y aura aussi des actions de sensibilisation, de la musique, de la joie et de la couleur», a-t-elle ajouté.

A Berlin, le mouvement prévoit plusieurs manifestations pacifiques et veut «bloquer les rues et les parcs».

Extinction Rebellion prévoit également de bloquer un pont de la capitale allemande mercredi.

Il appelle ses sympathisants à s'habiller normalement car ils «joueront les touristes» en prenant des photos et en regardant la vue. Puis un signal sera lancé pour que le blocage commence. (afp/nxp)