11 morts dans l'incendie d'un centre pour seniors

Onze personnes sont décédées dans l'incendie d'une résidence pour personnes âgées en difficultés financières, dans le nord du Japon, ont indiqué les forces de l'ordre jeudi.

Les secours ont été alertés peu avant minuit heure locale (23h42 exactement, soit 14h42 GMT) du sinistre survenu à Sapporo, sur la grande île septentrionale de Hokkaido, a déclaré à l'AFP un porte-parole de la police.

Des images de télévision montraient le bâtiment de trois étages pris dans les flammes, avec des dizaines de pompiers mobilisés dans un paysage de neige. Les victimes, huit hommes et trois femmes, figuraient parmi les 16 occupants d'un centre d'accueil géré par une organisation locale. Les cinq autres résidents ont été légèrement blessés.

Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'incendie, selon la même source policière. Le lieu, à l'origine une auberge traditionnelle japonaise construite il y a une cinquantaine d'années, a été reconverti en centre destiné à soutenir des personnes âgées dépourvues de ressources en leur proposant un logement à bas prix et en les aidant à trouver un travail, a rapporté la chaîne de télévision publique NHK.

D'après les médias locaux, la résidence n'était habituellement pas dotée de personnel la nuit.

