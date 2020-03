Au moins 24 morts dans deux accidents de bus

Au moins 24 personnes ont été tuées et autant d'autres blessées dans deux accidents de bus distincts survenus dans le Nord montagneux du Pakistan, a-t-on appris lundi auprès de responsables.

Dans le plus mortel de ces accidents, un chauffeur a perdu le contrôle de son bus dans un virage serré, le véhicule plongeant dans un ravin, selon des responsables de la ville de Skardu (Nord).

21 people have lost their lives after a passenger bus fell into the #RiverIndus, in the northern Gilgit-Baltistan region in #Pakistan. Government officials say four others were injured in the #accident.



