240 kilos de hash dans des briques de jus d'orange

La douane marocaine a annoncé mardi avoir saisi dans le port de Casablanca 240 kilos de résine de cannabis dissimulés dans des briques de jus d'orange et «destinés à l'export». Dans un communiqué relayé par la presse locale, l'Administration marocaine des douanes a expliqué qu'une cargaison de «720 cartons (contenant chacun) 12 boîtes de jus d'orange» avait éveillé des soupçons.

Après vérification, ses agents ont trouvé 240 kilos de résines de cannabis «sous forme de pavés emballés avec du plastique et du papier aluminium et soigneusement dissimulés à l'intérieur de briques de jus d'orange d'une marque locale». «Pour tromper la vigilance des douaniers et faire concorder le poids de la brique avec son poids normal, les trafiquants ont compensé la différence par du sable», a précisé l'administration douanière.

Selon l'Office de l'ONU contre la drogue et le crime (ONUDC), le Maroc est le premier producteur mondial et l'un des principaux exportateurs mondiaux de résine de cannabis, écoulée pour l'essentiel en Europe.

Près de 50 000 hectares de terres agricoles sont consacrées à cette culture, pour l'essentiel dans la région du Rif (nord), affirmait en 2015 l'Organisation internationale de contrôle des stupéfiants (OICS). L'OICS estimait alors que ce chiffre était en baisse grâce aux efforts des autorités marocaines. (afp/nxp)