A peine inauguré, le train heurte une vache

Le train le plus rapide de l'Inde est tombé en panne samedi après être entré en collision avec une vache, au lendemain de son inauguration par le Premier ministre Narendra Modi.

Le Vande Bharat Express, construit en Inde dans le cadre du programme du gouvernement «Make in India», a accompli son premier trajet vendredi en reliant New Delhi à la ville de Varanasi.

India’s First Semi High Speed train Vande Bharat Express completed its inaugural trip to Varanasi and returned back to New Delhi. Looking forward to its regular run from tomorrow. pic.twitter.com/Q8IppxIbxX