Chute mortelle après un numéro d'acrobaties

Un acrobate du Cirque du soleil est décédé samedi soir après une chute sur scène lors d'un spectacle à Tampa, en Floride, a annoncé dimanche le géant du divertissement basé à Montréal.

L'artiste, Yann Arnaud, a fait une chute alors qu'il exécutait un numéro de sangles aériennes lors d'une représentation du spectacle VOLTA. Transporté à l'hôpital, il a succombé à ses blessures quelques heures plus tard.

«La grande famille du Cirque du Soleil est sous le choc et dévastée par cette tragédie», a souligné dans un communiqué Daniel Lamarre, président du groupe. «Yann était avec nous depuis plus de 15 ans et était aimé par tous ceux et celles qui ont eu la chance de le connaître», a-t-il ajouté.

(ats/nxp)